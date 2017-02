(tom) - Social Media - Facebook, Twitter, Instagram und Co. - begleiten uns auf Schritt und Tritt. Spätestens seit dem Siegeszug der Smartphones haben wir unsere Bilder, Updates, Timelines und Videos immer und überall dabei, im Zweifel sogar auf dem Nachttisch - denn nicht wenige Smartphone-Besitzer haben auch keinen eigenen Wecker mehr.



TNS-Ilres setzt mit seiner aktuellen "Frage des Monats" an dieser "Allgegenwart" an und wollte im Januar von 500 repräsentativ ausgewählten Luxemburgern über 16 Jahre wissen: "Zu welcher Uhrzeit schauen Sie zum ersten Mal am Tag auf Ihre Social-Media-Accounts?"

Das Ergebnis: Soziale Medien gehören zum Tagesablauf selbstverständlich dazu und sind für manche Nutzer sogar wichtiger als die Wahl der Kleider am Morgen oder die erste Tasse Kaffee. Insgesamt 51% der Befragten haben bis zum Frühstück ihre erste Runde im Web 2.0 bereits hinter sich - 16% checken ihre Profile sogar noch im Bett, weitere 10% vor dem Anziehen. 6% sind beim ersten Blick auf Facebook und Co. wenigstens schon ausgehfertig angezogen, 19% frühstücken mit dem Handy in der Hand oder dem Notebook auf dem Tisch.



Nach dem Frühstück fallen die Zahlen rapide ab - 17% schauen zum ersten Mal zwischen Frühstück und Mittagessen, was es neues gibt, 5% während oder nach dem Mittagessen und nur 3% am Abend.



Dem gegenüber stehen immerhin 24% auf die die Fragestellung nicht zutrifft: 11% gaben an, nicht jeden Tag in ihre sozialen Medien zu schauen, 13% sind gar nicht darin unterwegs.