von Jean-Paul Schneider



Sie erinnern sich: Bereits Anfang des Jahres 2016 hatten wir über das Elend der Straßenhunde in Rumänien im Allgemeinen und der herrenlosen Vierbeiner in Jassy – einer Stadt von ungefähr 290 000 Einwohnern im Osten Rumäniens nahe der moldawischen Grenze – im Besonderen berichtet. Auch ein Jahr später ist noch immer Hilfe vor Ort notwendig.



In Rumänien arbeitet Mariana von der Fundatia Sky, einer Tierschutzorganisation, die mittlerweile über 500 Straßenhunde betreut, außerdem etwa 250 Katzen und circa 800 Pferde, die misshandelt wurden, unterernährt oder einfach erschöpft sind von der Last, die sie tagtäglich schleppen müssen. Mariana und die Fundatia Sky nehmen sich des Elends dieser Tiere an, füttern, pflegen und versorgen sie medizinisch – und vermitteln sie gegebenenfalls an Familien, auch in Luxemburg.

Kein Schutz vor der Kälte

Jassy und der Osten Rumäniens sind bekannt für ihre strengen Winter mit Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius. Und diese frostigen Zeiten müssen die Straßenhunde von Jassy größtenteils im Freien und ohne Schutz aushalten.

Besonders Arbeitspferde haben in Rumänien kein leichtes Leben.

Foto: Fundatia Sky

Noch schlimmer dran sind die Hunde und Pferde in den Dörfern und Wohnsiedlungen der Sinti und Roma. Sie müssen die eisigen Tage und Nächte, angekettet an einem Pfahl, ausharren. Vor zwei Wochen hat die Fundatia Sky 50 Hunde gerettet, die in einem Erdloch Unterschlupf und Schutz vor der klirrenden Kälte gesucht hatten. Hinzu kommen die unzähligen Fälle von Tierquälerei, welche die freiwilligen Mithelfer und Tierfreunde der Fundatia Sky manchmal bis zum Rand der Verzweiflung und Erschöpfung treiben.

Nicht viel besser geht es den Arbeitspferden. Wenn sie nutzlos und für die Arbeit unbrauchbar geworden sind, werden sie zum Teil aus Frust und als Strafe von ihren Besitzern lebendig begraben. Hier schreitet dann die Fundatia Sky ein und rettet die armseligen Kreaturen vor einem grausamen Tod. Leider kommt die Hilfe aber häufig zu spät.

Zurzeit ist das Tierheim der Stiftung wieder hoffnungslos überfüllt. Erschwerend hinzu kommt, dass es kurz nach Weihnachten durch einen Wintersturm zum Teil abgedeckt wurde. Trotzdem geben die Tierschützer der Fundatia Sky nicht auf und arbeiten tapfer weiter – zum Wohl der Tiere im harten rumänischen Winter.



Wer die Arbeit der Fundatia Sky weiter unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende auf das Konto IBAN LU40 0141 5140 4733 0000 von Tierschützerin Marianne Everaert bei der ING Luxemburg mit dem Stichwort „Tierhilfe Rumänien“ tun.