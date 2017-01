Von Rainer Holbe

Hawking verblüfft immer wieder mit erstaunlichen Theorien über das Universum und die Zukunft des Menschen. „Er wird klüger und widerstandsfähiger sein als wir“, sagt er der BBC. Allerdings könnten intelligente Roboter, Kli- maerwärmung, Atomkrieg und durch Gentechnik hergestellte Viren die Erde gefährden. Die Menschheit müsse sich daher Ausweichmöglichkeiten im All schaffen.

Gemeinsam mit dem russischen Milliardär Yuri Milner und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg plant er, eine Armee briefmarkengroßer Raumschiffe auf eine Erkundungsreise zum Sternensystem Alpha Centauri zu schicken: „Früher oder später müssen wir zu den Sternen aufbrechen.“

Leben im Rollstuhl

Der seit Jahrzehnten an den Rollstuhl gefesselte Wissenschaftler schafft bahnbrechende Theorien über den Ursprung und die Entwicklung des Kosmos. Er wird mit zahlreichen wissenschaftlichen Ehrungen bedacht, wenn ihm auch die wichtigste Auszeichnung bisher verwehrt bleibt: der b.

Sein Verdienst ist es vor allem, dass er die von ihm betreute Wissenschaft auch dem Laien vermittelt. Sein erstes Buch „Eine kurze Geschichte der Zeit“ wird weltweit rund zehn Millionen Mal verkauft und macht Hawking zum berühmtesten zeitgenössischen Forscher. Er erzählt darin die Geschichte der Kosmolo gie – vom archaischen Schildkrötenturm, der die Erde trägt, über Aristoteles, Newton und Galilei bis hin zu den Superstring-Theorien, denen zufolge die Raumzeit zehn oder 26 Dimensionen hat. Hawking erschließt seinen Lesern die beiden revolutionären Theorien, die die neuzeitliche Physik zu bieten hat: die allgemeine Relativität und die Quantenmechanik, die das Geschehen in der Welt der kleinsten Teilchen beschreibt.

Schicksalsfragen der Menschheit

Eines hat auch Hawking bisher nicht erklären können: Was vor dem Urknall war, der für die meisten Wissenschaftler den Anfang von Zeit und Raum bedeutet: „Was tat Gott, bevor er die Welt erschuf?“ Die Theorie vom Urknall, also dem Beginn des Universums vor etwa 13,8 Milliarden Jahren aus einem winzigen Stück Materie, das sich rasend schnell ausbreitet und dabei Galaxien, Planeten und letztlich das Leben auf der Erde entstehen lässt, findet Hawking plausibel. Doch er gebe sein Leben darum, wie er einmal formulierte, zu wissen, was in der Nanosekunde vor dem „Big Bang“ gewesen ist. Schließlich existiere ja kein „Nichts“. „Wüsste ich die Antwort, würde ich den Plan Gottes kennen“, resümiert er vor Studenten in Berlin.

Niemand weiß, wie es der britische Physiker, der unter der Muskellähmung „Amyotrophe Lateralsklerose“ (ALS) leidet, geschafft hat, die letzten Jahrzehnte zu überleben. Er ist ein Rätsel, das sich vorgenommen hat, ein noch größeres Rätsel zu lösen. Ein mittelmäßiger Schüler ist Hawking einst gewesen, einer, der seine Kameraden mit komplizierten Brettspielen quält. Er studiert Physik in Oxford und promoviert in Cambridge in Kosmologie, wo er nach mündlicher Prüfung mit Bestnote abschneidet und dort über lange Zeit das Zentrum für theoretische Kosmologie leitet. Immer wieder beschäftigt er sich mit den ultimativen Schicksalsfragen des Menschengeschlechts. Bereits im Alter von 21 Jahren erkrankt Hawking unheilbar an „ALS“, jenem Leiden, das beständig seine Muskelkraft schwinden lässt.

Vorbild Galileo

Ungeachtet seiner schweren Behinderung tourt der stumme Mann weltweit durch Hörsäle und Kongresszentren. Er verfügt über kein Mienenspiel mehr, mit dem er Freude, Belustigung oder Empörung ausdrücken könnte. Ein Infrarotsender reagiert auf seine Augenbewegungen, die wiederum den Sprachcomputer aktivieren.

Wie schwierig es ist, mit einem behinderten Genie zusammenzuleben, beschreibt Hawkings erste Frau Jane Wilde, die Mutter seiner drei Kinder: „Während er die ‚Schwarzen Löcher‘ erforschte, bin ich in diesen versunken.“ Nach der Scheidung heiratet der Physiker seine Pflegerin Elaine Mason; die Verbindung hält elf Jahre. Auf die Frage, worüber er am meisten nachdenke, sagt er der Zeitschrift „New Scientist“: „Frauen. Sie sind ein komplettes Rätsel.“

Seinen 75. Geburtstag feiert Stephen Hawking am 8. Januar, jenem Tag, an dem vor 375 Jahren der von ihm so verehrte Galileo Galilei bei Florenz gestorben ist.