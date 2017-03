(SH) - Grüne Kleidung und jede Menge Guiness-Bier. St. Patrick's Day wird längst nicht mehr nur in Irland gefeiert. Auch in den Irish Pubs in Luxemburg kam am Freitagabend Feierstimmung auf.

Eigentlich begann das irische Nationalfest als katholisches Fest zu Ehren des Mönchs Patrick, der die Iren im 5. Jahrhundert zum Christentum bekehrte.