Ein 24-stündiger Videospielmarathon, Kartoffelchips, mehrere Dosen Energy Drink und das ohne Ende: Was für Hardcore-Gamer nach Spaß und fast schon Alltag klingen mag, ist für den luxemburgischen Verein „We Live Games“ (WLG) eine ernste Angelegenheit. Denn am Freitag, 10. Februar, werden die Mitglieder von WLG ab 18 Uhr einen ganzen Tag lang zocken.



Dabei geht es aber nicht nur um den Spaß an der Sache, wie WLG-Mitgründer Eric Vieira erklärt: „Wir tun das Ganze für den guten Zweck. Während des Marathons können Zuschauer Geld spenden, das wir dann an ,Make-A-Wish Luxembourg’ weitergeben.“ Bei der Make-A-Wish-Foundation handelt es sich um einen international aktiven gemeinnützigen Verein, der schwerstkranken Kindern Wünsche erfüllt. Seit 2012 ist der Verein auch in Luxemburg aktiv und unterstützt jedes Jahr ein halbes Dutzend Kinder. Dies reicht Vieira jedoch nicht: „,Make-A-Wish’ ist hierzulande noch relativ unbekannt. Mit unserer Aktion wollen wir nicht nur Geld sammeln, sondern auch auf die Bemühungen aufmerksam machen.“

Für den mittlerweile zweiten Marathon, den „We Live Games“ veranstaltet, planen Vieira und Co. sich rund ein Dutzend Games vorzunehmen wie etwa Resident Evil, Mario Kart und Smash Bros. Fünf Spieler werden an dem Spielemarathon teilnehmen, schlafen darf während der 24 Stunden keiner von ihnen.

Das Ereignis kann live auf Twitch, Facebook oder YouTube verfolgt werden.