(dpa/TJ) - Auch am Donnerstagmorgen mussten die Autofahrer sich - auch in Luxemburg - in Acht nehmen: Die Straßen waren einmal mehr von einem feinen Schneeflaum überzogen, darunter befand sich stellenweise Eis, so dass besonders die Nebenstraßen rutschig und glatt waren. Die ganze Nacht über waren die Streudienste wohl im Einsatz, aber eine Garantie für griffige Pisten gibt es nicht. Vorsicht bleibt angesagt. Auslöser der aktuellen Wetterlage ist ein Sturmtief, das Europa von Skandinavien her kommend mit winterlichen Wetterspezialitäten versorgt. Im Nachbarland Deutschland hat es deutlicher zugeschlagen, als im Großherzogtum.

Fluten



Die stärkste Sturmflut an den Ostseeküsten seit 2006 hat in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu Überschwemmungen und Schäden geführt. Am Donnerstagmorgen sanken die Pegelstände entlang der Küste aber überall wieder. Vielerorts waren Keller vollgelaufen, Autos mussten weggeschleppt werden. Menschen wurden nach Angaben der Polizei durch die Wassermassen nicht verletzt.



"Land unter" am Fischmarkt von Hamburg.

AFP

Von der Sturmflut betroffen waren etwa Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde, Wismar und Usedom. Auf Rügen wurden einzelne Deiche überspült.



Minustemperaturen

Tief „Axel“ sollte von Skandinavien in der Nacht quer über die Ostsee weiter nach Weißrussland ziehen. Vor allem im Osten und Süden Deutschlands kann es aber auch am Donnerstag tagsüber noch bei kräftigen Schnee- und Graupelschauern zu Wintergewittern kommen. An den Nordrändern der Mittelgebirge sowie an den Alpen könne es lang anhaltende Schneefälle geben. Im Bergland könnten die Temperaturen über frisch gefallenem Schnee sogar auf minus 20 Grad sinken. Am Freitag sei in ganz Deutschland tagsüber „gemäßigter Frost“ bis minus sieben Grad zu erwarten.