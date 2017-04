(dpa) - Wie jedes Jahr Mitte April feiert Thailand diese Woche das Songkran-Fest. Es ist eine wilde Mischung aus Neujahr, Familienfeier und Wasserschlacht. Anfangs wird alles Mögliche rituell gesäubert, von der kleinsten Buddha-Figur bis hin zum ganzen Haus. Im Lauf der Tage entwickelt sich daraus eine Spaßveranstaltung, in der jeder jeden nass machen darf. Und am Ende sind wahrscheinlich wieder mehrere hundert Leute tot.

Denn die Songkran-Woche, die ihren Höhepunkt zwischen dem 13. und 15. April erreicht, hat unter Experten noch einen anderen Namen: die „Sieben Tage des Todes“. Wenn halb Thailand auf der Straße ist, um Familie und Freunde zu besuchen, und auch ziemlich viel gegessen und getrunken wird, gibt es noch mehr Verkehrsunfälle als ohnehin.

Tote und Verletzte

Vergangenes Jahr starben in dem südostasiatischen Königreich über Songkran 442 Menschen. Mehr als 3 600 wurden verletzt. Befürchtet wird, dass es nun noch mehr sein werden. Dabei sind die Zahlen so schon schlimm genug: In Thailand kommen auf eine Million Einwohner nach einer Statistik der Weltgesundheitsorganisation WHO pro Jahr 362 Verkehrstote. Nur in Libyen ist es noch gefährlicher.

Zuletzt wurden übers Jahr hinweg 24 237 Verkehrstote gezählt, darunter auch viele Ausländer. Unter Thailand-Touristen ist der Tod im Straßenverkehr Todesursache Nummer eins. Zum Vergleich: In Deutschland kamen vergangenes Jahr 3 214 Menschen ums Leben. Aber auch in allen Nachbarstaaten der Region sehen die Statistiken besser aus.

Deshalb wurde nun die Militärregierung aktiv. Zum diesjährigen Songkran führte sie die allgemeine Anschnallpflicht ein, auch auf der Rückbank. Nun drohen Strafen bis zu 5 000 Baht (etwa 136 Euro). Wie viel das bringt, muss sich zeigen. Die Experten sind aus verschiedensten Gründen nicht besonders optimistisch. Viele Autos sind mit kaputten Sicherheitsgurten unterwegs – wenn überhaupt. Auch von den offiziellen Taxis in Bangkok haben viele keinen Gurt. Die verzweifelte Suche nach einer Anschnallmöglichkeit gehört zu den Grunderfahrungen eines Thailand-Urlaubs.

Grundlegendes Problem ist ohnehin, dass in dem Königreich ziemliche Anarchie herrscht, was die Einhaltung von Verkehrsregeln angeht. Rote Ampeln werden hier eher als unverbindlicher Hinweis verstanden, doch bitteschön stehenzubleiben. Die Promillegrenze von 0,5 Prozent wird kaum kontrolliert. In den meisten Polizeiautos gibt es nicht einmal ein Messgerät. Und selbst wenn: Bis vor kurzem konnte man sich auch einfach weigern, ins Röhrchen zu blasen. Auch Rasern wird es leicht gemacht, ungestraft davonzukommen. Abgesehen davon, dass innerhalb von Städten Tempo 80 gefahren werden darf: Radarkontrollen gibt es praktisch keine.

Todesfalle Motorrad

Das höchste Risiko geht jedoch ein, wer sich auf eines von Thailands mehr als 20 Millionen Motorrädern setzt. Nach einer Studie der Vereinten Nationen sind in 72,8 Prozent der tödlichen Verkehrsunfälle Motorradfahrer verwickelt. In der Mega-City Bangkok, wo mehrere Zehntausende Motorrad-Taxis unterwegs sind, gehören Unfälle zum täglichen Bild.

Die Fahrer, die sich unter grober Missachtung der Regeln durch den Verkehr schlängeln, tragen zwar alle eine orangefarbene Weste, damit man sie erkennt. Aber einen Helm hat der Studie zufolge nur jeder zweite auf dem Kopf. Von den Fahrgästen sind es angeblich 20 Prozent. Thailänderinnen lassen sich auf dem Sozius gern den Fahrtwind durchs Haar wehen, am besten noch im Damensitz.

Die Polizei lässt, wie so vieles, auch das durchgehen. Aber selbst, wer als Verkehrssünder erwischt wird, muss sich keine allzu großen Sorgen machen. Von allen verschickten Strafzetteln wurden vergangenes Jahr weniger als 20 Prozent bezahlt. Die besten Chancen ungestraft davonzukommen hat, wer aus reicher Familie kommt. Der Milliarden-Erbe Vorayuth Yoovidhya, dessen Familie durch das Getränk Red Bull ein Vermögen machte, steht unter dringendem Verdacht, 2012 mit seinem Ferrari einen Polizisten zu Tode gefahren zu haben. Das hindert den 32-Jährigen bis heute nicht daran, sein Jet-Set-Leben weiterzuführen. Fast fünf Jahre danach gibt es noch nicht mal eine Anklage.