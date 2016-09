Von Helmut Steuer (Stockholm)



Obwohl sich der König laut Verfassung nicht politisch äußern darf, bezogen König Carl Gustaf und Königin Silvia in der Flüchtlingsfrage klar Stellung. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erhielt vor allem Zuspruch von der deutschstämmigen Monarchin. „Ich finde es wirklich fantastisch, wie Deutschland die Flüchtlinge aufgenommen hat und wie auch Schweden das getan hat“, sagte Silvia von Schweden in Stockholm. „Natürlich sollte die Verantwortung auch von den anderen Ländern getragen werden“, fügte sie hinzu und unterstrich, dass es eine große Herausforderung sei, so viele Menschen zu integrieren.

„Eine christliche Botschaft“

„Wenn Frau Merkel sagt, das schaffen wir schon, sagt sie etwas, das in uns allen sitzt“, so die Königin. Es sei eine christliche Botschaft. „Aber natürlich ist es auch eine große Herausforderung, weil die Anzahl der Flüchtlinge so groß ist“. Auch König Carl Gustaf betonte, dass denjenigen geholfen werden müsse, die Hilfe nötig hätten. „Aber wir müssen danach mit Organisationen und Ländern über Hilfsmöglichkeiten reden, damit die Menschen gar nicht erst ihre Länder zu verlassen brauchen“, sagte der Monarch. Schweden hat neben Deutschland die meisten Flüchtlinge aufgenommen, 2015 waren es rund 160 000 Menschen.

Eine besondere Herzensangelegenheit sind für Königin Silvia die vielen jugendlichen Flüchtlinge. „Ich glaube, im vergangenen Jahr kamen rund 40 000 Kinder und Jugendliche ohne ihre Eltern nach Schweden“, sagte Königin Silvia, die sich mit ihrer Stiftung „Childhood“ seit vielen Jahren für die Rechte und den Schutz von Kindern einsetzt. „Wir müssen diesen Kindern ein Dach über dem Kopf geben, und wir brauchen Schulen und Lehrer“, erklärte sie. Nicht nur finanzielle, sondern vor allem humanitäre Unterstützung sei jetzt vonnöten. „Ich glaube, es ist eine schwierige Aufgabe“.

Kommunikation und Umweltschutz

Das schwedische Königshaus gilt als modern und weltoffen. Seit einiger Zeit ist der Hof auch in den sozialen Netzenwerken aktiv. So wurden nach der Geburt der Enkelkinder sofort erste Fotos gepostet. Doch die Offenheit hat nach Meinung von König Carl Gustaf auch ihre Kehrseite. „Mein Motto lautet: Für Schweden mit der Zeit. Das bedeutet, dass ich nicht konservativ sein will, andererseits bin ich auch kein Revolutionär“, erklärte der Monarch, der seit 40 Jahren auf dem Thron sitzt. „Wir müssen mit der Zeit gehen. Die Medienwelt hat sich enorm verändert, und wir können viel leichter Menschen erreichen“.

Allerdings gehe es manchmal zu schnell und die Überprüfung von Fakten bleibe auf der Strecke. „Das ist bisweilen ein Problem, aber wohl der Preis, der für die moderne Gesellschaft gezahlt werden muss“, zeigte sich der König besorgt, um dann aber sofort hinzuzufügen: „Auf der anderen Seite sind die neuen Kommunikationsmöglichkeiten fantastisch.“

Seit Langem setzt sich Carl Gustaf auch für den Umweltschutz ein. Er plädierte vor einiger Zeit dafür, statt eines Vollbads lieber die Dusche zu nehmen, „weil wir so eine Menge Wasser sparen können“. Auch beim Stromverbrauch will Carl Gustaf mit gutem Beispiel vorangehen und die Tausenden Lampen im Stockholmer Schloss auf LEDs umrüsten sowie Solarzellen auf dem Dach installieren lassen. Im Straßenverkehr zeigt der als Auto-Liebhaber bekannte Monarch ebenfalls eine neue Seite: Statt eines Porsches fährt er jetzt einen Volvo-Geländewagen mit Hybrid-Antrieb.