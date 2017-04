(dpa) - US-Schauspielerin Julia Roberts (49, „Eat Pray Love“) ist vom US-Magazin „People“ zum fünften Mal zur „Schönsten Frau der Welt“ ernannt worden. „Ich fühle mich sehr geschmeichelt“, sagte die 49-Jährige in einem Interview, das das Magazin am Mittwoch auf seiner Internetseite veröffentlichte. Schon in den Jahren 1991, 2000, 2005 und 2010 hatte man ihr den Titel zugesprochen. „Ich war einfach bezaubernd und naiv“, erinnerte sich Roberts an die Zeit, als sie die erste Auszeichnung vor 26 Jahren erhielt. „Und ich war überglücklich, auf die Party eingeladen zu sein.“

Gefragt, wie sie sich selbst in weiteren 26 Jahren sehe, antwortete Oscar-Preisträgerin Roberts: „Ich möchte gern in Würde alt werden und zusehen, wie meine Kinder groß werden, wie sie ihre Träume verwirklichen, ihre Partner fürs Leben finden und hoffentlich eine Familie gründen (...) mit Kleinen, die (mein Mann) Danny und ich verwöhnen können.“ Mit ihren fünf „People“-Auszeichnungen ist Roberts die Rekordhalterin - je zweimal erhielten Michelle Pfeiffer und Jennifer Aniston den Titel, weitere Preisträgerinnen der vergangenen Jahre waren Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow und Drew Barrymore.