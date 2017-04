(nr) - In der beliebten Reality-TV-Show „Die Kochprofis – Einsatz am Herd“ wird üblicherweise strauchelnden Wirten in Deutschland wieder auf die Beine geholfen. Doch in der aktuellen Folge eilen die Kochprofis Andi Schweiger und Nils Egtermeyer ausnahmsweise einem Restaurantbesitzer in Luxemburg zur Hilfe. Unterstützt werden sie bei ihrer Auslandsmission im Norden des Großherzogtums vom österreichischen Gastkoch Max Pfeiffenberger.

Der 55-jährige Gastronom Serge Folschette droht mit seinem Betrieb zu scheitern: Der gelernte Autospengler hat sein komplettes Erbe in die „Auberge Um Lausdorn“ mit angeschlossener Pension gesteckt. Doch die Gäste bleiben aus. Ob die Kochprofis das abgelegene Lokal nahe Weiswampach mit ihrem kulinarischen und betriebswirtschaftlichen Know-how vor dem Aus bewahren können, sehen Sie heute Abend ab 20.15 Uhr auf RTL II.