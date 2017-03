von Dominik Straub (Rom)

Der letzte Bus ging am Sonntag in Flammen auf. Es war bereits der Dritte seit Anfang März. Als Grund für das Brennen der Busse wird von den Behörden immer der gleiche genannt: „autocombustione“ – Selbstentzündung. Nicht selten brennen die Busse vollständig aus; die verkohlten Fahrzeug-Skelette am Straßenrand erinnern an Szenen weit entfernter Länder mit instabiler politischer Lage.

Der Fahrzeugpark der Römer Verkehrsbetriebe zählt zu den ältesten Europas: Die Busse der Ewigen Stadt sind im Durchschnitt mehr als zwölf Jahre alt. Zum Vergleich: Bei den Londoner Bussen liegt das Durchschnittsalter bei acht Jahren. Im vergangenen Jahr hat die „Azienda Tranvie ed Autobus del Comune di Roma“ (ATAC) 180 000 technische Pannen registriert. Das sind knapp 500 pro Tag. Dies und der chronische Ersatzteilmangel führen dazu, dass von den über 2 000 Bussen immer nur etwa die Hälfte im Einsatz ist.

Ein öffentliches Ärgernis

Weil kaum Busspuren existieren und die altersschwachen Vehikel deswegen im Verkehrschaos stecken bleiben, beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit während der Fahrt weniger als 10 km/h. Trotz des Schneckentempos werden die Passagiere in den schlecht gefederten Bussen auf der Reise über Kopfsteinpflaster und Schlaglöcher brutal durchgeschüttelt. „Wer mit einer Flasche Milch in der Einkaufstasche einsteigt, hat danach Butter“, schrieb die Zeitung „La Repubblica“.

Trotz einer Subvention von jährlich einer halben Milliarde Euro präsentieren die Verkehrsbetriebe am Ende des Jahres ein Defizit von über 100 Millionen Euro. Die katastrophale Performance liegt unter anderem daran, dass ATAC die Kunden daran gewöhnt hat, dass der Kauf eines Fahrscheins eher eine Option darstellt. Die elf (!) betriebseigenen Gewerkschaften, haben außerdem dafür gesorgt, dass die meisten der knapp 12 000 Angestellten in einem gemütlichen Bürojob Daumen drehen, statt hinter dem Steuer eines Busses zu sitzen.

Vor gut einem Jahr hatte der damalige Regierungschef Matteo Renzi der ATAC einen neuen Chef verordnet: Marco Rettighieri, zuvor Generaldirektor der Mailänder Weltausstellung und ein anerkannter Krisenmanager. Rettighieri hat über die Vorgänge bei ATAC, die ihm merkwürdig vorkamen, einen Bericht verfasst, den er an die Römer Staatsanwaltschaft weiterleitete. Diese ermittelt seither in alle Richtungen, vor allem auch gegen Exponenten der Politik: Die ATAC war während vieler Jahre als Stimmenreservoir und Vehikel der Vetternwirtschaft benutzt worden. Der frühere Bürgermeister Gianni Alemanno hatte es zum Beispiel fertiggebracht, mehrere hundert Verwandte und Freunde bei den städtischen Verkehrsbetrieben unterzubringen. Spätestens seit Alemanno darf ATAC als Parabel für den Niedergang Roms gelten.

Aufräumer Rettighieri ist inzwischen nicht mehr auf seinem Posten: Er hat sich letztes Jahr mit der neuen Bürgermeisterin Virginia Raggi überworfen und den Hut genommen.