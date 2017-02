(nr) - Walzer, Foxtrott und Chachacha: Seit September 2016 hatten die Anfänger der Tanzschule Mireille Roulling (vormals Annette Kohner) Zeit, sich die verschiedensten Standard- und Lateinamerikanischen Tänze anzueignen. Inwieweit ihre Bemühungen Früchte getragen haben, zeigte sich am Samstagabend, 4. 2. 2017, im Parc Hotel in Dommeldingen. Rund 60 junge Paare gaben beim traditionellen "Premier Bal" vor über 700 Anwesenden ihr Debüt auf dem Tanzparkett. Hier der Abend in Bildern:

Der Erlös der Veranstaltung geht an SOS Villages D'Enfants Monde.