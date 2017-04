Par Anne Fourney

Ils étaient une centaine ce jour-là au départ de l'Angleterre: une première! Jamais autant de montgolfières n'avaient fait cette traversée de la Manche en même temps. La traversée a été reportée sept fois avant de trouver, enfin, les conditions météo idéales. Ce record a été retenu par le Guinness World Record.

Carlo Arendt, instructeur de montgolfière luxembourgeois à Altwies a tenté l'aventure avec son ami et coéquipier Mathieu Mazzolini. Mathieu a récemment obtenu son brevet de pilote auprès de Carlo. Ils étaient les seuls du Luxembourg à participer.



«Entre février et avril, le départ a été reporté sept fois. Il fallait que les conditions soient idéales pour pouvoir décoller: du vent du nord à Canterbury, 10 nœuds maximum (16 km/h, ndlr) pour le décollage et l'atterrissage. Une fois en vol, le vent n'est pas un problème.»

La traversée de la Manche a duré 1h45, la totalité du vol une heure de plus. «Nous avons respecté le cap le plus direct pour rejoindre Calais. La difficulté à l'atterrissage? Comme les Français ont la manie de construire des centrales nucléaires près des frontières», dit-il avec humour, «il y a des câbles électriques partout et ça rend les choses un peu compliquées.»

Il a fallu préparer tout le matériel 7 fois



Sept fois entre février et avril, l'organisation a prévenu les participants que le départ pouvait avoir lieu le lendemain. Rendez-vous sur place à 6 heures du matin. A chaque fois, il a fallu préparer tout le matériel, les radios, la remorque, les bouteilles de gaz, tout l'équipement… Reporter ses rendez-vous.



«Beaucoup devaient prendre un jour de congé en prévision. Depuis le Luxembourg, il faut compter quatre heures de route pour aller à Calais avec la remorque, attendre le ferry qui part après minuit, compter une heure trente de traversée puis encore une heure de route pour rejoindre le lieu de rendez-vous près de Canterbury.»



«C'était magnifique»

La traversée a finalement eu lieu le 7 avril, les conditions météo étaient favorables ce jour-là. «Nous avons décollé à 6h45. Lorsque nous sommes passés au-dessus de Douvre et de ses falaises blanches, c'était magnifique! J'en garde un souvenir extraordinaire. A l'arrivée, un copain français nous a rejoints et nous avons bu ensemble un bon crémant luxembourgeois, de chez Alice Hartmann.»

Carlo Arendt adore aller survoler des terres étrangères. S'il vole autant que possible près de chez lui, du côté de la Moselle luxembourgeoise (c'est aussi son métier de faire des baptêmes de l'air), il voyage dès qu'il le peut. Il a ainsi survolé les paysages splendides de Laponie, de Finlande, plus récemment d'Espagne et du Portugal.

Son prochain projet: survoler le mont Blanc et Madagascar. En attendant, il participera bien sûr au grand rassemblement de montgolfières qui a lieu tous les deux ans en Lorraine, à Chambley, fin juillet.



De très belles photos ont été publiées sur Facebook:







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.