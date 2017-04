(dpa) - An der Küste New Yorks im Stadtteil Queens ist ein toter Buckelwal angespült worden. Die Küstenwache habe das Tier am Vorabend etwa 15 Kilometer vom Strand entfernt leblos im Wasser treiben sehen, bevor es am Dienstagmorgen (Ortszeit) am Strand entdeckt wurde, teilten die Tierschützer der Atlantic Marine Conservation Society mit. Die Organisation berate mit Behörden darüber, wie der etwa acht Meter lange Wal untersucht werden kann.

Erst im November war vor der Küste Long Islands bei New York auf einer Sandbank ein Buckelwal gestrandet, der nach gescheiterten Rettungsversuchen eingeschläfert wurde. Auch im Hudson River und in Nähe der Freiheitsstatue war ein Wal gesichtet worden. Die Tiere können bis zu 19 Meter lang werden und 40 Tonnen wiegen.

Wale sind in der Gegend um New York keine Seltenheit. Das Meer ist dort reich an Nährstoffen und die Wasserqualität bessert sich - allerdings könnten Meeresbiologen zufolge auch der Klimawandel und die globale Erwärmung der Meere eine Rolle spielen. Unklar ist, wie schädlich der Schiffslärm in der Region für die Tiere ist.

