(dpa/afp/dco) - Die Reporter am Roten Teppich in Los Angeles werden wohl auf ein besonders prominentes Gesicht bei den Oscars 2017 verzichten müssen. Die hochschwangere und für einen Oscar nominierte Schauspielerin Natalie Portman wird bei der Gala, die am Sonntagabend in Los Angeles (Ortszeit) stattfindet, nicht dabei sein. Grund sei ihre Schwangerschaft, teilte Portman dem US-Portal „People.com“ einen Tag vor der Preisverleihung mit. Sie freue sich aber sehr über die Nominierung - und grüßte auf diesem Weg auch die anderen Nominierten.



Die Schauspielerin, die für ihre Darstellung der früheren First Lady Jackie Kennedy in dem Film „Jackie“ als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert ist, hatte sich schon vor Wochen mit großem, rundem Babybauch gezeigt. Wann das Kind zur Welt kommen soll, ist nicht bekannt. Portman und ihr Mann Benjamin Millepied haben bereits einen gemeinsamen Sohn namens Aleph.

Portman hat auch schon einen Oscar, sie bekam ihn 2011 für ihre Hauptrolle in dem Thriller „Black Swan“. Damals hatte sie die Auszeichnung schwanger entgegengenommen.



Die Razzies, die "Goldene Himbeeren", sind vergeben



Der deutsche Regisseur Roland Emmerich kann derweil aufatmen. Mit seiner „Independence Day""-Fortsetzung war er gleich fünf Mal für den US-Schundpreis „Goldene Himbeere“ nominiert, er hat dennoch keine einzige der berühmten Spott-Trophäen bekommen.

Die Abräumer dieses Jahres: Der Actionstreifen „Batman versus Superman: Dawn of Justice“ und die von Kritikern verrissene rechtskonservative Dokumentation „Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party“. Beide holten je vier „Razzie“-Preise, wie die Verleiher am Samstag in einer Videobotschaft mitteilten.



Ben Stillers „Zoolander No. 2“ brachte Nebendarstellerin Kristen Wiig eine Schmach-Auszeichnung ein. Jesse Eisenberg steckte für seine Nebenrolle in „Batman versus Superman: Dawn of Justice“ ebenfalls einen Preis ein.

Die „Razzies“ wurden 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen und werden traditionell am Tag vor der Oscar-Verleihung bekanntgegeben.



London stellt Boykottierer ins Rampenlicht



Nur wenige Stunden vor der eigentlichen Oscar-Nacht wird auf dem Londoner Trafalgar-Square der Streifen "The Salesman" des für den Oscar für den besten nicht englischsprachigen Films nominierten Iraners Asghar Farhadi auf einer großen Open-Air-Leinwand gezeigt.

Aus Protest gegen der Einreisepolitik Donald Trumps hatte Farhadi seine Teilnahme an der Zeremonie in Los Angeles abgesagt. In London will Bürgermeister Sadiq Khan vor der Vorführung sprechen. "Das ist eine großartige Gelegenheit, London als internationalen Spot für Kreativität und als globales Leuchtfeuer für Offenheit und Diversität zu präsentieren", sagt Khan zu seiner Teilnahme.



Proteste gegen Trump



Auch in den Vereinigten Staaten wurde gegen Trump protestiert. Die Oscar-Preisträgerin Jodie Foster und der Schauspieler Michael J. Fox haben dazu aufgerufen, sich für die Bewahrung der Pressefreiheit und die Rechte von Einwanderern und Minderheiten einzusetzen. Sie waren unter den zahlreichen Stars bei einer Protestkundgebung am Freitag in Beverly Hills, zu der die Künstleragentur United Talent Agency (UTA) eingeladen hatte. Mehr als 1500 Menschen nahmen an der Aktion „United Voices“ teil.



Wie stark werden sich Stars auf dem Roten Teppich oder bei Dankesreden äußern? Schon das Statement von Meryl Streep bei den diesjährigen Golden Globes sorgte für Aufsehen.



Die Syrerin Hala Kamil ist derweil noch rechtzeitig zur Oscar-Verleihung in Hollywood eingetroffen. Über Wochen hinweg stand die Einreise in die USA auf der Kippe: „Ich bin sehr glücklich, dabei zu sein“, sagte die 48-jährige Flüchtlingsfrau am Samstag.



Die vierfache Mutter ist die zentrale Figur in der Flüchtlings-Doku „Watani: My Homeland“. Drei Jahre lang begleitete der Regisseur Michel Mettelsiefen die Familie aus Aleppo bis zu ihrer Ankunft in Deutschland. Halas Ehemann war von der Terrormiliz IS entführt worden, er ist verschollen.



„Vor dem Kriegsausbruch in Syrien haben wir die Oscar-Verleihung zusammen angeschaut“, erzählte die Frau. „Besonders mein Mann war ganz verrückt danach, er blieb die ganze Nacht auf und wusste alles über die Gewinner.“ Die Show nun ohne ihn zu besuchen, werde für sie ein „sehr trauriges Erlebnis“ sein.