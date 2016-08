Von Romina Spina



Am letzten Wochenende hat New York City eine bedeutende Änderung für die Taxibranche eingeführt. Wer sich um eine Lizenz bemüht, um eins der ikonischen gelben Taxis zu fahren, muss künftig keinen Englischtest mehr bestehen. Damit wollte der Stadtrat laut eigenen Angaben jenen Einwanderern entgegenkommen, die auf Arbeitssuche sind. Ähnlich wie in anderen großen Städten der USA stammen auch in New York die meisten Taxifahrer aus dem Ausland. Sie vertreten hier knapp 170 Nationen.

Starke Konkurrenz