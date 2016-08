(dpa) - Naomi Cambpell habe angefangen, sich bewusst zu kleiden, als sie in Clubs gegangen sei, sagte die 46-Jährige dem „ZEITmagazin“. Modisch inspiriert habe sie damals Boy George (heute 55), der in den 1980er Jahren als Sänger der Pop-Gruppe Culture Club mit Hits wie „Do You Really Want to Hurt Me?“ Erfolge feierte.



Heute noch so schrill wie in den 1980ern: Boy George.

Foto: Reuters / Archiv

Über ihre eigene Kleidung sagte Campbell: „Ich ziehe mich nur für mich selbst an - nie für andere.“ Und doch nannte das Supermodel ein Stil-Vorbild: Schauspielerin Donyale Luna, die erste Schwarze, die es 1966 auf das Cover der Vogue geschafft hat.