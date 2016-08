(dpa) - Superstar Beyoncé (34) geht in der Nacht zum Montag als Favoritin in das Rennen um die MTV Video Music Awards. Die Preise des US-Senders MTV werden in diesem Jahr zum 33. Mal verliehen. Die Show mit zahlreichen Live-Auftritten (Montagmorgen, 3 Uhr Luxemburger Zeit) findet im New Yorker Madison Square Garden statt.

Beyoncé hat elf Gewinnchancen, die britische Sängerin Adele (28) folgt mit acht Nominierungen. In der Hauptkategorie Video des Jahres treten neben Beyoncé („Formation“) und Adele („Hello“) auch Justin Bieber („Sorry“), Kanye West („Famous“) und Drake („Hotline Bling“) an.

Rihanna („Work“) steht bereits als Empfängerin des „Michael Jackson Video Vanguard Award“-Ehrenpreises fest. Die Veranstalter haben Auftritte von Britney Spears, Ariana Grande, Nicki Minaj und Nick Jonas angekündigt. Stars wie Alicia Keys, Ansel Elgort und Kim Kardashian West sollen Trophäen aushändigen.