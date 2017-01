(las) - Nein, diesmal ist es kein Liebeslied, sondern eine halb ironische Abrechnung, halb bitterer Rückblick auf das, was als "Causa Lunghi/RTL" bekannt wurde: Enrico Lunghi veröffentlichte am Samstag auf Youtube ein selbst verfasstes Lied an einen - namenlosen - Minister:



Monsieur le Ministre, je vous ai écrit une chanson. Ne vous effrayez pas trop vite. Je ne crie pas à la révolution. Je ne fais de mal à personne. Ma seule arme est mon bulletin de vote. Mais elle est bien illusoire. Alors, je chante pour frapper à votre porte.

Eine deutliche politische Note erhält die Balade, wenn Lunghi singt, Politiker würden jeden Anstand ("noblesse") verlieren, wenn sie "mit den Wölfen heulen", um den Kameras zu gefallen. Lunghi hatte in einem offenen Brief beklagt, dass Staats- und Kulturminister Xavier Bettel auf von RTL veröffentlichte Interview reagiert habe, ohne seine Sicht der Dinge einzuholen.



Wen die gesanglichen Talente überzeugen, sollte sich Lunghis "Luxembourgish Love Song" nicht entgehen lassen (immerhin 7.000 Klicks).