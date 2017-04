(müs) - Am Tag danach ist Serge Folschette immer noch wütend. „Das war die schrecklichste Sendung, die bisher ausgestrahlt wurde.“

Folschette ist Chef der „Auberge de Lausdorn“, einem riesigen Gasthaus in dem kleinen Ort Lausdorn im Norden Luxemburgs. Drei Monate nachdem der 55-Jährige sich seinen Traum erfüllt und das Gasthaus eröffnet hatte, lief es überhaupt nicht. Es fehlte Geld, viel Geld. „Ich habe allein 70.000 bis 100.000 Euro investiert.“

Verzweifelt rief er die Kochprofis zur Hilfe. Die Fernsehköche Andi Schweiger, Nils Egtermeyer und Gastkoch Max Pfeiffenberger kamen auch. Am Donnerstagabend wurde die erste Folge aus Luxemburg der Realtiy-Serie „Die Kochprofis – Einsatz am Herd“ auf RTL II ausgestrahlt. „Wenn die Kochprofis nicht kommen würden, würde für mich eine Welt zusammenbrechen“, sagte Serge Folschette zu Beginn der Sendung. Einen Tag nach der Ausstrahlung hat er seine Meinung geändert: „Ich würde das nie wieder machen.“



Alle Zutaten für eine perfekte Geschichte



Die Geschichte von Folschette und seinem Gasthof ist wie gemacht für das RTL II-Programm: Ein Gasthaus irgendwo im Nirgendwo in der Luxemburger Pampa. Ein Restaurantbesitzer, der eigentlich Autospengler ist, und seinen Mitarbeitern kein Gehalt mehr zahlen kann. Koch Mike Gang, der kurz vor dem Zusammenbruch steht und Servicekraft Joana Wolf, die nicht einmal eine Sektflasche öffnen kann.

„Die hatten ihr Konzept, das sie durchgezogen haben. Sie wollten das Ganze schlecht darstellen.“

Super Geschichte, dachten sich wohl auch die Macher der Sendung und besuchten das dreiköpfige Team Anfang Februar. Dabei herausgekommen ist eine – zugegeben recht unterhaltsame – Feierabendsendung mit den nötigen Emotionen, dem fast schon obligatorischen Fremdschämfaktor, aber auch mit einem faden Beigeschmack. „Die hatten ihr Konzept, das sie durchgezogen haben. Sie wollten das Ganze schlecht darstellen“, kritisiert Folschette.



Außer auf die Toilette haben sie uns wirklich überall hin verfolgt.

Drei Tage lang wurden er und seine zwei Mitarbeiter von zwei Kameras begleitet. „Außer auf die Toilette haben sie uns wirklich überall hin verfolgt.“ Insbesondere die vielen gestellten Aufnahmen hätten sehr genervt, so der Chef. „Einer der Köche hat ein blutiges Steak bestellt. Für die Kamera mussten wir das Steak aber immer wieder in der Pfanne wenden, bestimmt sieben Mal, bis es trocken war. Wir wollten dann ein neues Steak braten, doch das wurde abgelehnt. “Der Zuschauer sieht einen Koch, der in ein zähes Stück Fleisch beißt und das Restaurant „nie wieder besuchen würde“. Die Kochprofis erstellen einen Rettungsplan, verkleinern die Speisekarte, stellen ein Hinweisschild an der Straße auf.



Zukunft bleibt ungewiss



„Wir haben nichts übernommen und unsere Karte behalten, sonst hätten wir viel zu wenig Auswahl gehabt.“ Und das Schild? „Das war wirklich super, weil man unseren Gasthof leicht übersieht.“ Doch laut Straßenbauamt darf dort kein Schild stehen und so musste Folschette es wieder abmontieren.



Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage: Jetzt geht's mir gut.

Wie es jetzt mit seiner „Auberge de Lausdorn“, die immer noch rote Zahlen schreibt, weitergeht, weiß er noch nicht. „Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage: Jetzt geht's mir gut. Ich werde es noch diesen Sommer versuchen und wenn sich dann nichts verbessert, hat es keinen Sinn mehr.“

RTL II war für eine Stellungnahme am Freitag nicht erreichbar.