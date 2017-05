(dpa) - Zum 26. Mal sind in der Nacht zum Montag in Los Angeles die Spaß-Filmpreise MTV Movie & TV Awards verliehen worden. Die Preisträger in den wichtigsten Kategorien:



- Film des Jahres: „Die Schöne und das Biest“

- Bester Filmschauspieler: Emma Watson („Die Schöne und das Biest“)

- Serie des Jahres (Fernsehen): „Stranger Things“

- Bester Serien-Darsteller: Millie Bobby Brown („Stranger Things“)

- Bester Kuss: Ashton Sanders und Jharrel Jerome („Moonlight“)

- Bester Bösewicht: Jeffrey Dean Morgan („The Walking Dead“)

- Bestes Duo: Hugh Jackman und Dafne Keen („Logan – The Wolverine“)

- Bester Held: Taraji P. Henson („Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“)

- Nächste Generation: Daniel Kaluuya („Get Out“)

- Bester „Kampf gegen das System“: „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“

- Beste Komödien-Darbietung: Lil Rel Howery („Get Out“)