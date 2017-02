von Felix Lee

Immobilienbesitz ist ein Muss. Ebenso ein Auto. Ein gutes Einkommen sowieso. Doch will der 31-jährige Junggeselle Jue Hao eine Frau fürs Leben finden, reicht nicht einmal das. Umgerechnet rund 10 000 Euro würde er der Familie seiner Zukünftigen bieten. Das hat er zumindest neulich in einer Kontaktanzeige dazu geschrieben. Gemeldet hatte sich keine. „Das war wahrscheinlich noch zu wenig“, sagt er frustriert. Aber mehr hat seine Familie einfach nicht.

Braut um jeden Preis

Nach drei Jahrzehnten Ein-Kind-Politik gibt es im bevölkerungsreichsten Land einen eklatanten Männerüberschuss. Weil viele Jahre lang Jungs mehr zählten als Mädchen, ließen Paare weibliche Föten abtreiben. Erst vor einem Jahr hat die chinesische Führung die Ein-Kind-Politik aufgehoben. Nun gibt es landesweit über 33 Millionen mehr Männer als Frauen. Von diesen Männern sind rund 20 Millionen im heiratsfähigen Alter. Wer eine Frau finden will, muss deshalb tief in die Tasche greifen. 100 000 Yuan (8 000 Euro) sind die Männer und ihre Familien im Durchschnitt bereit, der Familie ihrer Zukünftigen zu bezahlen – eine Art Mitgift. In einigen Gegenden liegt der „Brautpreis“ sogar bei über eine Million Yuan. „Gerade auf dem Land ist die Angst von jungen Männern groß, in einem der Hunderten von Junggesellendörfern zu enden“, sagt der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Hu Xingdou. Insgesamt sind in China über 200 Millionen Menschen alleinstehend.

Die Bezirksregierung von Taiqian in der Provinz Henan hat nun auf die – ihren Worten zufolge – „ausufernden Ausgaben“ reagiert. Der Brautpreis darf nicht höher als bei 60 000 Yuan liegen, heißt es in einer von ihr ausgegebenen Richtlinie. Die Behörden rufen zudem zu bescheideneren Hochzeitsfeiern auf. Denn auch die hätten „groteske Ausmaße“ angenommen. Hochzeitsbanketts mit über 1 000 Gästen seien üblich. „Zehn Tische pro Feier reichen“, heißt es nun in der Richtlinie. Auch sollten beim Autokonvoi nach der Zeremonie nicht mehr als sechs Fahrzeuge eingesetzt werden.

Strafen sind zunächst einmal nicht vorgesehen. Die Bezirksregierung hat jedoch Hochzeitsplaner und lokale Kader der Kommunistischen Partei angewiesen, „unverzüglich“ einzugreifen, sollten es Paare mit den Ausgaben übertreiben.

In Chinas sozialen Medien wird das Vorgehen begrüßt: „Die Ehe sollte nicht nur Wohlhabenden vorbehalten sein“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer schreibt: „Für Männer ohne Vermögen ist das eine gute Nachricht.“ Die Anweisungen stoßen allerdings nicht nur auf Wohlwollen. Die Regeln seien zwar gut gemeint, schreibt ein weiterer. „Doch wie viel eine Familie für eine Hochzeit auszugeben bereits ist, sollte eine private Entscheidung bleiben.“

Heirat vor dem 30. Lebensjahr

Heiraten hat in China immer noch einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Vor dem 30. Geburtstag sollten alle unter der Haube sein, lautet immer noch die gängige Sichtweise. Bei den meisten Frauen im Reich der Mitte ist das auch der Fall. Nach Angaben des chinesischen Statistikamts sind rund 90 Prozent aller Frauen vor ihrem 30. Lebensjahr den Bund des Lebens eingegangen.

Wer jedoch zu den restlichen zehn Prozent gehört, hat es umso schwerer. Denn anders als bei Männern können sie sich ihren Ehepartner nicht einmal „kaufen“. Im Gegenteil: Eine Frau, die beruflich erfolgreicher und womöglich auch wohlhabender als der Mann ist, wird gesellschaftlich nicht akzeptiert. Als „übrig geblieben“ werden sie bezeichnet. Oder gar als „Nühanzi“, übersetzt „Mannweib“. Dabei gibt es in China wie auch in westlichen Gesellschaften immer mehr Frauen mit hohem Bildungsstand, die Karriere machen und finanziell nicht auf eine Ehe angewiesen sind.

Dass es immer mehr unabhängige Frauen gebe, stelle eine drastische Veränderung im Vergleich zu früher dar, sagt Xiong Jing, Leiterin des „Women's Media Monitor Network“, eines Netzwerks, das sich in China für mehr Gleichberechtigung einsetzt. Und da derzeit Familien wegen der bis zum vergangenen Jahr gültigen Ein-Kind-Politik meistens nur einen Nachkommen haben, sei die Erwartung besonders groß. „Bei manchen Frauen führt das zu großer Angst.“