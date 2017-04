Der Satiriker Bernd Fritz ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Der „Titanic“-Chefredakteur wurde als „Buntstift-Schummler“ in der Sendung „Wetten, dass... ?“ bekannt.

Wie das Magazin „Titanic“, für das Fritz seit 1985 arbeitete, schreibt, ist Bernd Fritz bereits am Ostersonntag gestorben.

Fritz wurde bundesweit mit einem der größten Coups der deutschen Fernsehgeschichte bekannt. In der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ wettete Fritz im Jahr 1988, dass er Farben von Buntstiften nur am Geschmack erkennen könne. Der Moderator Thomas Gottschalk wertete die Wette als gewonnen. Noch in der Sendung gab Fritz bekannt, dass er geschummelt hatte: Er hatte unter dem Rand seiner Brille hindurch geschaut und die Farben erkannt.