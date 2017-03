(vb) – Englische Buchmacher nehmen ja bekanntlich Wetten auf alles Denkbare und Undenkbare an. Zum Beispiel auch darauf, dass Luxemburg die EU verlässt.

Briten und Iren sind die Meister der europäischen Wettkultur. Nirgends sonst kann man in kurzer Zeit eine Menge Geld gewinnen – aber auch verlieren. Natürlich liegen Sportereignisse ganz oben in der Gunst der Wettsüchtigen, aber Buchmacher denken sich immer wieder kreative Wetten auf ganz und gar unsportliche Ereignisse aus.

Eine kleine Auswahl:

Geert Wilders wird Premierminister der Niederlande



Gewinn von 35 Euro für einen Einsatz von 10 Euro

Der niederländische Lautsprecher und bekennende Islam-Hasser hat nach Ansicht der Buchmacher keine guten Chancen, das höchste Regierungsamt zu bekleiden. Trotz der jüngsten Anfälligkeit der Europäer für populistische Strömung halten die Buchmacher einen Wahlsieg von Geert Wilders für nicht sehr wahrscheinlich. Viel größer sind hingegen die Chancen, dass er verliert: Wer gegen ihn wettet, bekommt für einen Wetteinsatz von 10 Euro nur 2,50 Euro, wenn Wilders nicht Premier wird.

Welches seiner Kinder verrät Trump als erstes?

Zum Beispiel Tiffany (Quote von 6:1)

Gewinn von 70 Euro für einen Einsatz von 10 Euro

Wie lange dauert es wohl, bis eines der Trump-Kinder sich gegen den Vater ausspricht? Wenn es nach den Buchmachern geht, könnte Tiffany Trump, die 23 Jahre alte angehende Sängerin, die erste sein. Sie hält sich aus Politik heraus und will mit Trumps Amtsgeschäften nichts zu tun haben. Die Quote liegt bei 6:1. Ivanka wird ebenfalls eine solche Aussage zugetraut (Quote: 7:1). Dass der zehnjährige Barron öffentlich gegen seinen Vater spricht, ist dagegen denkbar unwahrscheinlich: Quote 16:1.

Welches Land verlässt als nächstes die EU?

Zum Beispiel Luxemburg (Quote: 150:1)

Top-Kandidat für einen Ausstieg ist in den Augen der Buchmacher Griechenland. Wer erfolgreich auf den Grexit wettet, gewinnt nur 30 Euro für einen Einsatz von 10 Euro. Danach kommen schon Italien und Frankreich mit Quoten von 9:4 und 7:2. Besonders lukrativ ist es, auf einen Luxembexit zu wetten: Für 10 Euro Einsatz gewinnt man 1510 Euro – natürlich nur, wenn Luxemburg die EU als nächstes Land verlässt.