Kunststudentin aus Arkansas zur «Miss America» gekrönt

(dpa) - Eine 21 Jahre alte Kunststudentin aus dem US-Bundesstaat Arkansas ist zur neuen «Miss America» gekrönt worden. Die blonde Savvy Shields setzte sich bei dem Wettbewerb am Sonntag (Ortszeit) in Atlantic City gegen 51 Konkurrentinnen durch, zuletzt in einem Zweikampf gegen «Miss South Carolina» Rachel Wyatt.

Die Teilnehmerinnen müssen sich im Finale in Bikinis und Abendkleidern zeigen, Fragen beantworten und ein Talent unter Beweis stellen. Shields überzeugte die Jury mit einem Jazztanz. Unter den Juroren waren US-Sängerin Ciara und die Olympia-Turnerin Gabby Douglas. Als Siegesprämie erhält die neue «Miss America» ein Stipendium in Höhe von 50 000 Dollar. Der Wettbewerb wird seit 1921 in Atlantic City ausgetragen.



Auch in Badekleidung machte Savvy Shields eine gute Figur und konnte die Juroren überzeugen.

Foto: REUTERS