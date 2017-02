(m.r.) - Ab dem 10. März kehrt die TV-Sendung „Koh-Lanta“ wieder auf die Bildschirme zurück. Auch in der 21. Ausgabe der Reality-Show müssen sich wieder 18 Kandidaten in verschiedenen Prüfungen gegeneinander messen. Diese Staffel hat auch ein Luxemburger die Chance, das Preisgeld von 100 000 Euro zu ergattern.

In der Wildnis von Kambodscha muss Dylan seine Talente unter Beweis stellen. Laut seines Social Media-Profils, ist der ehemalige Soldat als Model tätig. Zudem arbeitet der 22-Jährige für die Immobilienfirma seines Vaters. Dylan ist der erste Luxemburger, der an der Show des französischen Fernsehsenders TF1 teilnimmt.

Tödliche Folgen

2013 geriet die Reality-Show in die Kritik. Am ersten Tag der Dreharbeiten der 13. Staffel erlitt einer der Kandidaten einen Herzinfarkt und verstarb. Es wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet, das später jedoch wieder eingestellt wurde. Französische Boulevard-Medien warfen dem Arzt der Sendung vor, viel zu langsam eingeschritten zu sein.

Der 38-Jährige Mediziner nahm sich daraufhin das Leben. Sein Name sei unberechtigterweise von den Medien durch den Dreck gezogen worden, schrieb er in seinem Abschiedsbrief. Er habe sich nichts vorzuwerfen. Die Dreharbeiten an der Staffel wurden daraufhin eingestellt.

Die Sendung erreicht im Durchschnitt rund sieben Millionen Zuschauer.