Von Helmut Steuer

25 Jahre sitzt der manchmal als steif und langweilig angesehene Monarch bereits auf dem Thron, 25 Jahre hat er um Anerkennung kämpfen müssen, hat er versucht, aus dem großen Schatten seines überaus populären Vaters, König Olav, zu treten. Und je älter er geworden ist, desto erfolgreicher ist ihm das gelungen. Nun feiert Harald seinen achtzigsten Geburtstag, und die meisten seiner Landsleute sind mittlerweile mächtig stolz auf ihren König.

Ruhestand nicht in Sicht

Zur Ruhe setzen will sich der passionierte Segler, der sogar dreimal an den Olympischen Spielen teilgenommen hat, nicht. „Ich habe einen Eid auf die Verfassung geschworen“, erklärte der Monarch kürzlich im norwegischen Fernsehen, „und der gilt ein Leben lang“. Gleichzeitig betonte Harald aber auch, dass er und Königin Sonja mit ihrem Sohn, Kronprinz Haakon, und dessen Frau Mette-Marit zusammenarbeiteten. „Wir vier sind ein Team. Wir arbeiten eng zusammen, haben regelmäßige Treffen und reden viel miteinander“, erklärte Harald.

Sein Alter sei für ihn bislang kein Problem, versicherte der Monarch. „Ich habe immer gedacht, mit 80 sei man uralt, doch ich fühle mich überhaupt nicht alt“, betonte er. Und: „Das Alter – ach, das ist doch nur eine Zahl“.

Ein bewegtes Leben

Harald wurde am 21. Februar 1937 in Skaugum bei Oslo geboren. Während des Zweiten Weltkrieges ging er für einige Jahre ins amerikanische Exil. Sein Vater König Olav V. kämpfte hingegen von London aus gegen die deutsche Besatzung. Das brachte ihm nach dem Krieg enorme Sympathien und die Dankbarkeit seiner Landsleute ein. Als König Olav V. am 17. Januar 1991 nach langer Krankheit mit 87 Jahren starb, musste Harald in die großen Fußstapfen seines charismatischen Vaters treten. „Es war zu Beginn für mich sehr, sehr schwer“, gibt der Monarch heute zu. „In der ersten Zeit habe ich mich manchmal gefragt, ob ich das überhaupt schaffen kann“.

Er schaffte es. Auch dank seiner Frau, um die er buchstäblich kämpfen musste. Sein Vater war gegen die Hochzeit mit einer Bürgerlichen, doch Harald gab nicht auf und der Vater schließlich nach. 1968 heiratete er seine Sonja, die ihn seitdem bei seiner zumeist repräsentativen Rolle tatkräftig unterstützt. So auch im Juli 2011, als der Rechtsextreme Anders Behring Breivik in Oslo und auf der Insel Utøya insgesamt 77, zumeist junge Menschen ermordete. König Harald fand bei der Trauerfeier im Osloer Dom die richtigen Worte, spendete Trost und schämte sich auch nicht seiner Tränen.

Auch wenn es immer wieder Kritik in Norwegen an dem aufwendigen Lebensstil der Königsfamilie mit Schlössern, Yachten und ausgedehnten Urlaubsreisen gibt, so hat die große Mehrheit der Norweger ihre Königsfamilie längst ins Herz geschlossen. Als Harald im vergangenen Jahr in einer bewegenden Rede seine Landsleute zu mehr Toleranz gegenüber Andersdenkenden aufrief, brach er das letzte Eis.

Ein Mann weiser Worte

Wegen der im Zuge der Flüchtlingskrise auch in Norwegen zunehmenden Ausländerfeindlichkeit forderte er mehr Mitmenschlichkeit. „Norwegen seid ihr. Norwegen sind wir, Norwegen ist eins“, sagte er mit klarer Stimme. An die Adresse jener, die Asylbewerber und Homosexuelle in dem kleinen skandinavischen Land bedroht haben, erklärte er: „Norweger sind Mädchen, die Mädchen lieben, Jungen, die Jungen lieben, und Jungen und Mädchen, die sich gegenseitig lieben. Norweger glauben an Gott, an Allah, alles und nichts“. Und dann sagte er noch etwas, das viele Norweger auf das nicht immer unumstrittene Königshaus stolz machte und ihnen aus dem Herzen sprach. „Zuhause ist da, wo unser Herz ist. Das lässt sich nicht immer mit Landesgrenzen beschreiben“. Millionenfach wurde sein Appell auf YouTube und Facebook aufgerufen, die Medien sprachen von einer „historischen Rede“.

Seinen 80. Geburtstag will König Harald nur im Kreise seiner engsten Familie feiern. Die richtig große Sause muss warten, denn erst im Mai soll es richtig krachen. Dann feiert Königin Sonja ebenfalls ihren 80. Geburtstag. Und niemand zweifelt daran, dass ihr Gatte dann erneut zu Höchstform auflaufen wird.