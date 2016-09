(vb) – In der Ostsee bei Kiel ist ein Delfin zur Attraktion für Schaulustige geworden. Das Tier ist so zutraulich, dass es sich berühren lässt und sogar Schwimmer an seiner Flosse durchs Wasser zieht.

Laut Zeitungsberichten nimmt der Delfin Kontakt zu Schwimmern auf und lässt sich umarmen. Er pendelt derzeit zwischen Kieler Förde und dem Nord-Ostsee-Kanal hin und her. Laut Schiffahrtsamt mache der Delfin den Eindruck, dass es ihm gut gehe. Auch für den Schiffsverkehr stellt er kein Problem dar.

Dagegen sprach die Wasserschutzpolizei eine Warnung aus, weil Schwimmer sich selbst in Gefahr brächten. Sie näherten sich einer Schleuse, um dem Tier möglichst nahe zu kommen. Dort gilt wegen der starken Strömung Badeverbot.