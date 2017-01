Kelly Decker ist eine Runde weiter: Sie konnte die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), vor allem aber Dieter Bohlen, von ihrem Können überzeugen. Dabei sah es zunächst schlecht aus, die 17-Jährige aus Colmar-Berg dachte sogar darüber nach, den Auftritt abzusagen. Im Interview spricht die Sängerin über Bohlen, ihre musikalische Karriere und die Aufregung vor Auftritten.

Kelly Decker, Du sagtest selbst, dass es Dein großes Ziel sei, vor Dieter Bohlen aufzutreten. Das ist Dir ja nun gelungen. Wie war es für Dich?

Ich habe mich sehr darüber gefreut, dies erleben zu dürfen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich es so weit schaffen würde. Immerhin muss man ja erst eine Jury in Luxemburg und eine in Köln überzeugen, bevor man vor Bohlen auftreten darf. Das ist schon eine Hürde, die es zu überwinden gilt. Ich war zu dem Zeitpunkt auch erst 16 und hatte noch nicht die gleiche Erfahrung, wie ich sie nun habe. Ich habe mich sehr gefreut.

Warst Du denn aufgeregt, als Du vor ihm singen musstest?

Ich bin vor Auftritten eigentlich nicht mehr aufgeregt, ich habe ja schon sehr viel Bühnenerfahrung sammeln können. An diesem Tag war ich aber sehr nervös. Meine Familie und Freunde haben mich begleitet, und es war eine ganz andere Atmosphäre, als ich sonst gewohnt bin. Außerdem wollte ich schon immer mal bei DSDS mitmachen und demnach war es etwas Besonderes, selbst dort stehen zu dürfen.

Liegt das auch daran, dass Millionen Menschen vor dem Fernseher sitzen und dir zuschauen?

Nein, das störte mich eigentlich weniger. Ich bin vor dem Auftritt aber krank geworden und konnte wirklich nicht singen. Ich hätte das Vorsingen auch fast abgesagt. Ich dachte mir dann aber, dass ich dann eine einmalige Chance verpassen würde. Ich wusste bis zum Schluss nicht, ob meine Stimme das durchhalten würde.

Dieter Bohlen ist für seine fiesen Sprüche bekannt. Hattest Du vor seinen teils bissigen Kommentaren Angst?

Nein, Angst hatte ich keine. Ich wollte seine ehrliche Meinung hören, und wenn seine ehrliche Meinung negativ wäre, dann hätte ich nun mal damit Leben müssen.

Du hast es ins Recall geschafft, und Deine DSDS-Reise geht weiter. Wie weit hoffst Du zu kommen?

Natürlich nimmt man an so einer Sendung teil, um zu gewinnen. Ich ging aber von Anfang an davon aus, dass es nicht klappen würde, immerhin bin ich nur ein kleine Luxemburgerin und die Konkurrenz ist riesig.

Die meisten Episoden sind ja bereits abgedreht. Wie schwer war es für Dich, Dein Weiterkommen vor Deinen Freunden geheim zu halten?

Das war unfassbar schwer. Jeder fragte mich, ob ich es denn nun geschafft habe, und ich durfte rein gar nichts verraten. Mein engstes Umfeld wusste es natürlich, die waren ja auch mit zur Show. Aber ich habe es sonst niemandem verraten.

Du schreibst auch eigene Songtexte. Planst Du, sie vor der Jury zu singen?

Ich glaube nicht, dass ich eigene Songs singen werde. Ich hatte meine erste Single „Free“ in Köln dabei. Hätten sie danach gefragt, hätte ich das Lied gesungen. Aber ich glaube nicht, dass ich das ansonsten einfach so machen würde.

Du hast im DSDS-Interview gesagt, dass Du Grundschullehrerin werden willst. Würdest Du diesen Traum für eine Gesangskarriere aufgeben?

Die Musik ist nur ein Hobby. Mir ist es wichtig, eine Arbeit zu haben und ein normales Leben führen zu können. Würde ich einen Plattenvertrag bekommen, müsste ich ja auch auf meine Privatsphäre verzichten. Und ich weiß nicht, ob ich das kann.