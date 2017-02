(kw) - „Fueskichelcher“ sind ein fester Bestandteil des Karnevals – zumindest hierzulande. Denn wie eine Studie von TNS Ilres ergab, essen 46 Prozent der Einwohner Luxemburgs dann das süße Gebäck gerne.

Das Meinungsforschungsinstitut wollte wissen, was die Bürger des Großherzogtums während der Faschingstage unternehmen. Dabei stellte sich heraus, dass etwa ein Fünftel an mindestens einer „Cavalcade“, sei es im In- oder Ausland, teilnehmen wollen. Es sind vor allem die Jüngeren, die an solchen Festlichkeiten interessiert sind.

Trotz der Feierfreudigkeit der Luxemburger wollen sich laut TNS Ilres nur neun Prozent der Befragten verkleiden. Dabei sind es mit 13 Prozent vor allem Frauen, die Freude an der Maskerade finden. Zum Vergleich: Nur vier Prozent der Männer können mit Karnevalskostümen etwas anfangen.

Doch Karneval ist nicht für jedermann: 28 Prozent wollen während der Festtage nichts unternehmen. Acht Prozent geben sogar an, froh zu sein, wenn alles vorbei ist.