(dpa) - Zum Schutz vor eisigen Temperaturen hat der Vatikan Obdachlosen Unterschlupf in einer kleinen Kirche in Rom angeboten. Um die 30 Männer und Frauen aus Italien und dem Ausland können in der Kirche San Callisto im Stadtteil Trastevere übernachten, wie der Vatikan am Freitag mitteilte. In den ab 19.00 Uhr geöffneten beheizten Schlafbereichen werden Betten und Decken bereitgestellt, eine nahe gelegenen Suppenküche bietet abends um 18.00 Uhr eine heiße Mahlzeit an. Die Obdachlosen werden gebeten, die Kirche morgens um 8.00 Uhr wieder zu verlassen. Das Angebot soll erst beendet werden, wenn die Temperaturen wieder steigen.

Wer auf der Straße lebt, bekommt in Rom auch Essen - und zwar von der heftig umstrittenen McDonald's-Filiale unweit des Petersplatzes. Zusammen mit einer Hilfsorganisation verteilt der Fastfood-Riese nun wöchentlich bis zu 1000 Mahlzeiten, wie Radio Vatikan am Freitag berichtete. Gegen die Filiale in Räumen des Vatikans hatten sich nicht nur Anwohner, sondern auch Kardinäle beschwert.

Papst Franziskus ist bekannt für sein Engagement für Obdachlose: Schon öfter ließ er in Rom Schlafsäcke verteilen, organisierte Ausflüge zum Meer, spendierte Pizza und richtete eine kleine Ambulanz am Vatikan ein. Im November empfing er rund 4000 obdachlose Pilger in Rom. Die Wallfahrt endete mit einer großen Papst-Messe auf dem Petersplatz.

