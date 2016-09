Von Michael Juchmes

Herr Pütz, lassen Sie uns mit einer Frage beginnen, die man jemandem wohl stellen muss, wenn er seinen 80. Geburtstag feiert: Wie geht es Ihnen heute?



Ausgezeichnet! Der Optimismus hat mich ein Leben lang verfolgt und bleibt mir treu.



Sehen Sie Ihre Frau immer noch häufiger als Ihren Hausarzt?



Ja, ich bin weitgehend fit. Ich arbeite täglich rund drei Stunden an meiner Homepage. Heute habe ich noch eine interessante Meldung entdeckt, die ich ein wenig umgeschrieben habe: Wenn man 65 Jahre alt und begrenzt körperlich aktiv ist, kann man sein Leben um mindestens fünf bis zehn Jahre verlängern.



2001 haben Sie sich von Ihrem Arbeitgeber, dem Westdeutschen Rundfunk (WDR), verabschiedet. Haben Sie seitdem einen Gang zurückgeschaltet?



Als ich 1970 in der Wissenschaftsredaktion des WDR eingestellt wurde, habe ich 16 bis 18 Stunden am Tag gearbeitet. Ich war sehr ehrgeizig und wollte innerhalb von vier Jahren herausfinden, ob das Fernsehen überhaupt etwas für mich ist. Damals erschien mir das Medium noch ziemlich oberflächlich. 2001 wurde ich dann offiziell pensioniert und habe nach der Pflicht – also 2 000 bis 3 000 Sendungen – auf die Kür umgeschaltet. Ich versuche, mich jetzt geistig auf dem Laufenden zu halten. Mit dem Gehirn ist es nämlich ähnlich wie mit einem Muskel. Wenn es nicht trainiert wird, dann verkümmert es. Natürlich habe ich auch ein wenig Glück, dass mir die Demenz-Probleme erspart bleiben … bis auf mein Namensgedächtnis, aber das war schon immer schlecht.



Das Problem kenne ich ... und ich bin erst 36.



Das hatte ich auch schon mit 36. Bei Podiumsdiskussionen oder im Fernsehen mussten die Namensschilder immer doppelt beschrieben werden. Und manchmal habe ich mich auch etwas blamiert, wenn ich im Fernsehen jemanden verwechselt habe. Das wäre vielleicht ein Forschungsauftrag an mich selbst: Woran liegt es, dass so viele Menschen ein schlechtes Namensgedächtnis haben?



Und wie sieht es mit Luxemburg aus? Sind die Erinnerungen an Ihre Heimat noch frisch?



Bis zu meinem 19. Lebensjahr war Luxemburg meine Heimat, mein Ankerpunkt. Meine Mutter, eine Luxemburgerin, hat meinen Vater Joseph Pütz, dessen Familie eine Gastwirtschaft mit Brauerei mitten in Köln betrieb, geheiratet. Meine Tante, eine glühende Hitleranhängerin, hat den beiden die Hölle heiß gemacht, und daher haben sie eine Wochenendehe geführt. Ich bin dann direkt zurück nach Luxemburg, sozusagen an der Mutterbrust.



Sie leben seit 1956 in Köln bzw. in Nordrhein-Westfalen. Haben Sie sich assimiliert?



Ich fühle mich, als hätte ich eine gespaltene Persönlichkeit: luxemburgischer Kölner und kölscher Luxemburger. Wobei ich den Luxemburgern sehr viel zu verdanken habe.



Und welche Verbindung haben Sie heute noch zum Großherzogtum?



Kennen Sie die Remicher Kavalkade? Die hat mein Großvater Jean ins Leben gerufen. Wir haben auch noch eine Gruft in Remich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich mich dort bestatten lasse. Aber eines steht fest: Ich werde auf meinem Grabstein einen QR-Code hinterlassen. Und wenn mich dann jemand besucht, dann kann er mit seinem Handy den Code einscannen, und ich werde ihn begrüßen mit „Ich liege zwar unten und du bist oben, aber glaub mir eines: Ich habe ein wunderbares Leben geführt, denn ich habe Frieden erlebt. Das verdanke ich der Demokratie, Demokratie europäischer Prägung. Und ich hoffe, du bleibst ein Demokrat.“



Wollten Sie nie selbst politisch aktiv werden?



Ich bin Journalist und muss politisch neutral bleiben. Ich habe immer versucht, der Vernunft eine Chance zu geben und solange die Parteien sich der Vernunft verschreiben und nicht nur demagogisches Geschwätz führen, dann bin ich hinter ihnen. Deswegen bin ich auch gegen alle Extreme.



Sie wollen sich in einem Buch, an dem Sie derzeit arbeiten, mit Demokratie und Europa auseinandersetzen.



Ich glaube, dass ich dazu verpflichtet bin, den Menschen klar- zumachen, dass die politische Richtung im Moment ganz gefährlich für uns alle ist. Die Leute begreifen nicht, was für eine Bedeutung Europa hat, welche Bedeutung der Frieden hat. Ich denke, dass unsere Demokratie an der Dummheit der Menschen zugrunde gehen kann, und das ist die Voraussetzung für alles, was ich erlebt habe. Bereits während meines Studiums an der Ingenieursschule habe ich mit ein paar Freunden symbolisch an den Schlagbäumen der Grenze gesägt. Wir wollten damals schon ein geeintes Europa, da dies der einzige Garant für Frieden ist. Ich verehre heute noch Adenauer, de Gaulle und alle, die ein geeintes Europa geschaffen haben in einer Welt, die nach Nationalismus schreit. Mein Großvater ist im Ersten Weltkrieg an der Somme gefallen. Bereits als Jugendlicher bin ich mit dem Fahrrad die Gräber an der Maginot- Linie abgefahren, weil ich nicht begreifen konnte, dass solche Kriege in Europa überhaupt geführt werden.



Eine letzte Frage: Sie sagten einmal in einem Interview, dass sie 94 Jahre alt werden. Was denken Sie: Bleibt's dabei?



Maria, die Schutzpatronin Luxemburgs und Trösterin der Betrübten, hat mir einmal gesagt, dass ich mindestens 94 Jahre alt werde. Zudem habe ich mich mit dem ehemaligen ZDF-Chefredakteur Klaus Bresser, der in diesem Jahr ebenfalls 80 geworden ist, in 20 Jahren im Brauhaus Früh beim Kölner Dom verabredet. Der Termin steht fest in meinem Kalender.