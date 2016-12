Fränk Schleck sagt "Tschüss"

01.10. Der Luxemburger Radprofi Fränk Schleck beendet bei der Lombardei-Rundfahrt seine Karriere. Der 36-Jährige landet zum Abschluss der Rundfahrt auf dem 29. Rang. Doch das Resultat ist in diesem Moment zweitrangig. Im Vordergrund steht der Mondorfer, der sein Fahrrad nach einer sehr erfolgreichen Karriere mit vielen Höhen, aber auch einigen Tiefen, an den Nagel hängt. Fans, Freunde und die Familie sind gekommen, um dem Profi vom Team Trek-Segafredo einen gebührenden Abschied zu bereiten.



Fränk Schleck nimmt Abschied vom Profi-Radsport.

Foto: Serge Waldbillig

Neues Logo, neues Glück

10.10. Mit einem neuen Logo, einem Leitmotiv und einer neuen Online-Präsenz will die Luxemburger Regierung im Zuge des "Nation Branding" das durch mehrere Skandale ramponierte Image des Landes in der Welt verbessern. Offenheit, Dynamik und Zuverlässigkeit seien die Stärken Luxemburgs, „und deshalb wollen auch so viele Partner mit uns zusammenarbeiten“, sagt Francine Closener, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Initiativen und Projekte gebe es für die Zukunft genug, jetzt heiße es nur noch: „Let's make it happen“



„Spuerkeess“ muss zahlen

04.10. Die „Spuerkeess“ soll nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ eine Strafe von rund 14 Millionen Euro bezahlen müssen. Der Grund: Die BCEE soll deutschen Kunden geholfen haben, Steuern zu hinterziehen. Finanzminister Pierre Gramegna bestätigt die Strafe, sagt aber gleichzeitig, dass die Höhe des Bußgeldes noch nicht fest stehe. Die Verhandlungen mit der zuständigen deutschen Staatsanwaltschaft sind noch nicht abgeschlossen. Mit der Einigung auf das Bußgeld vermeidet die „Spuerkeess“ ein Strafverfahren gegen ihre Mitarbeiter. Die BCEE vertrete die Auffassung, dass ihre Mitarbeiter sich gesetzmäßig verhalten hätten und das Luxemburger Recht beachtet hätten, betont der Finanzminister.

Dylan erhält Literaturnobelpreis

13.10. Mit einer mutigen Entscheidung wartet das Nobelpreiskomitee auf: Der Musiker Bob Dylan erhält den Literaturnobelpreis. Er wird für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Song-Tradition geehrt. „Blowin' In The Wind“ und „Like A Rolling Stone“ gehören zu seinen berühmtesten Songs. Mit seinen Liedern über Krieg oder Rassenhass ist die Musik des US-Amerikaners mit der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre verbunden. Für Unmut sorgt allerdings die Tatsache, dass Dylan wochenlang zu der Auszeichnung schweigt. Erst Ende Oktober meldet er sich zu Wort. „Ob ich den Preis annehme? Selbstverständlich“, zitierte ihn das Nobelpreiskomitee in einer Erklärung.

Ceta-Abkommen wird unterschrieben

30.10. Das bis zuletzt umstrittene Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada ist unterzeichnet. Spitzenvertreter beider Seiten besiegeln in Brüssel mit ihren Unterschriften den Abschluss von rund siebenjährigen Verhandlungen. Das Abkommen zum Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen soll nun so schnell wie möglich in Kraft treten. Am Rande des EU-Kanada-Gipfels demonstrieren rund 250 Ceta-Gegner. Auch in Luxemburg-Stadt gingen die Leute am 8. Oktober auf die Straße. Rund 4 000 Menschen folgten dem Aufruf der Plattform „Stop TTIP“, um sowohl gegen das Handelsabkommen TTIP wie auch Ceta zu demonstrieren. Nach dem tagelangen Drama um das Ceta-Veto aus der belgischen Wallonie – mit an der Spitze der wallonische Ministerpräsident Paul Magnette – zeigen sich alle Beteiligten am Ende erleichtert, dass das Abkommen mit dreitägiger Verzögerung doch noch unterzeichnet wird.



Rund 4000 Menschen hatten sich in Luxemburg versammelt, um gegen TTIP und Ceta zu demonstrieren.

Foto: Laurent Ludwig