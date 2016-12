Muller und Majerus



01.12. Es ist knapp, doch am Ende reicht es für Gilles Muller: Zum dritten Mal in Folge setzt sich der Tennisprofi bei der Wahl zum Sportler des Jahres durch. „Mulles“ blickt auf die erfolgreichste Saison seiner Karriere zurück, erreichte zwei Finals bei ATP-Turnieren und das Achtelfinale bei Olympia. Für Christine Majerus hat sich der betriebene Aufwand ebenfalls gelohnt: Nach einer starken Saison wird sie zum zweiten Mal in Folge zur Sportlerin des Jahres gewählt.

"Spuerkeess" schließt Filialen

08.12. Wegen „veränderter Kundenbedürfnisse“ dünnt die „Spuerkeess“ ihr Filialnetz aus. Sieben kleinere Filialen quer durchs Land werden geschlossen. Das teilt Finanzminister Pierre Gramegna mit. Die Mitarbeiter der betroffenen Filialen werden auf andere Arbeitsplätze innerhalb der Bank versetzt. Die Kunden werden in anderen Filialen der „Spuerkeess“ weiter bedient. Laut Minister Gramegna versucht die BCEE, in den betroffenen Ortschaften Geldautomaten zu installieren.

Attentat schockt Berlin

19.12. Ein Lastwagen rast in Berlin mit hoher Geschwindigkeit über einen Weihnachtsmarkt. Bei dem terroristischen Anschlag kommen zwölf Menschen ums Leben, etwa 50 werden teils schwer verletzt. Der Fahrer kann zunächst flüchten. Politiker aus der ganzen Welt reagieren mit großer Bestürzung. Die deutsche Kanzlerin Merkel spricht von einem „sehr schweren Tag“. Ein irrtümlicherweise verdächtigter Mann aus Pakistan wird verhaftet, später aber wieder freigelassen. Als mutmaßlicher Attentäter wird der Tunesier Anis Amri ermittelt und europaweit nach ihm gefahndet. Am 23. Dezember wird Amri bei einer Polizeikontrolle nahe Mailand erschossen.

Bischof verweigert Unterschrift

22.12. Eigentlich hätte es ein feierliches Ereignis sein sollen. Doch dann kommt plötzlich alles anders als geplant. Im Staatsministerium kommt es nämlich zu einem Eklat, als Erzbischof Jean-Claude Hollerich sich weigert, die Konvention für die Basilika in Echternach zu unterschreiben. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hat nämlich wenige Stunden zuvor eine gerichtliche Vorladung erhalten: Das Pikante daran: Die vom Dachverband der Kirchenfabriken Syfel initiierte Klage wird auch von der Kirchenfabrik von Echternach mitgetragen. Premier Bettel zeigt Verständnis für die Reaktion des Bischofs. Die Konvention für die Kathedrale kann hingegen planmäßig unterschrieben werden.

Abschied an Weihnachten

25.12. Der britische Popsänger George Michael ist tot. Der 53-Jährige sei zu Hause „friedlich entschlafen“. Seine Karriere beginnt George Michael mit Andrew Ridgeley. Sie gründen „Wham“ und haben in den 80-er Jahren zahlreiche Hits. Bekanntestes Lied ist der Weihnachtsschlager „Last Christmas“. Später setzt Michael seine Karriere solo fort und landet 1987 mit „Faith“ einen weiteren Erfolg. In den 90er Jahren erlebt er viele persönliche Schicksalsschläge, die ihn in tiefe Krisen stürzen. Insgesamt verkauft Michael fast 100 Millionen Alben.