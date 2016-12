Aufstand im Gefängnis

05.09. In der Gefängnisanstalt Schrassig kommt es zu einem Aufstand. Gegen 21.40 Uhr widersetzen sich die Häftlinge einer Station dem nächtlichen Zelleneinschluss. Sie verbarrikadieren die Zugänge zum Zellenblock. Zudem wird ein Bettlaken in einem Gemeinschaftsraum mit Öl übergossen und in Brand gesetzt. „Wir haben festgestellt, dass sie sich gut vorbereitet hatten“, hält Gefängnisdirektor Vincent Theis am folgenden Tag fest. „Aber es ist ihnen wohl nur darum gegangen, Stimmung zu machen.“ Forderungen wurden keine gestellt.

Drucker gewinnt Vuelta-Etappe

05.09. Jempy Drucker feiert den größten Erfolg seiner Karriere. Auf der 16. Etappe der Vuelta a Espana kann sich der Radprofi vom Team BMC im Massensprint behaupten. „Ich gehöre nicht unbedingt zu den Fahrern, die viele Rennen gewinnen, umso bedeutungsvoller ist dieser Triumph. Ich bin unglaublich glücklich. Das ist ein richtig tolles Gefühl“, erklärte Drucker im Ziel.

Eine Petition geht durch die Decke

16.09. Die Petition mit der Nummer 698 knackt alle bisherigen Rekorde. 7 372 elektronische Unterschriften gehen innerhalb von nur vier Tagen ein. Gefordert wird das Einführen des Luxemburgischen als erste Amtssprache und Nationalsprache für alle Einwohner Luxemburgs. Zudem soll die luxemburgische Sprache verstärkt in der Schule unterrichtet werden, sämtliche offizielle Veröffentlichungen des Staates und seiner Verwaltungen, inklusive der Gesetzestexte, sollen zuallererst auf Luxemburgisch verfasst werden. Auch Gerichtsurteile sollen zumindest auf luxemburgisch übersetzt werden. „So schnell hat es bei uns noch keine Petition geschafft“, sagt Marco Schank, Präsident des Petitionsausschusses. „Der Andrang war so groß, dass der Server des Parlamentes zeitweise überlastet war.“



Keine "Revue" 2017

28.09. Das Luxemburger Kabarett „Revue“ steht vor dem Aus. Das „Lëtzebuerger Theater“ führt finanzielle Schwierigkeiten an. Es habe einen deutlichen Zuschauerrückgang gegeben und ein Hauptsponsor sei abgesprungen. Fest steht: 2017 gibt es keine „Revue“.

EU entgeht einer Blamage

30.09. Die Europäische Union schafft es, einer Blamage aus dem Weg zu gehen. Die EU-Staaten einigen sich auf einen gemeinsamen Ratifizierungsprozess für das Pariser Klimaabkommen. „Es war ein harter Kampf“, meint Luxemburgs Umweltministerin Carole Dieschbourg unmittelbar nach dem Treffen mit ihren europäischen Amtskollegen. Und in der Tat lag Spannung in der Luft. Auf dem Spiel stand, ob die Europäische Union es schaffen würde, das Pariser Klimaabkommen rechtzeitig zu ratifizieren.