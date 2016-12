Drei Preise für „Land of Mine“

04.03. „Land of Mine“ triumphiert bei der sechsten Ausgabe des LuxFilmFest. Der Film von Martin Zandvliet gewinnt drei Preise, darunter den Grand Prix, überreicht von der internationalen Jury. Insgesamt sind 72 Filme beim Festival zu sehen. Darunter zehn Filme im Haupt- und sieben im Dokumentarwettbewerb. Mit „Sunset Song“ von Terence Davies, „Eldorado“ von Rui Eduardo Abreu, Thierry Besseling und Loïc Tanson und „Voices from Chernobyl“ waren auch drei Luxemburger Produktionen im Wettbewerb. Ein Höhepunkt des Festivals war sicherlich die Premiere von Pol Cruchtens Film „Voices from Chernobyl“ in Anwesenheit der Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch.

Bombenterror in Brüssel

22.03. Mit drei koordinierten Bombenanschlägen auf den internationalen Flughafen Zaventem sowie die Metrostation Maalbeek schlägt die Terrororganisation „Islamischer Staat“ ein weiteres Mal mitten in Europa zu. 35 Menschen sterben bei den Attacken in der belgischen Hauptstadt, darunter auch die drei Selbstmordattentäter.

Über 300 Menschen werden verletzt, viele davon schwer. Besonders in der westlichen Welt ist das Entsetzen, aber auch die Anteilnahme groß. Die EU-Staats- und Regierungschefs veröffentlichten eine Erklärung, in der betont wird, die Anschläge verstärkten die Entschlossenheit, mit der man die europäischen Werte verteidigen werde. Bei zahlreichen Kundgebungen in Europa wird ein deutliches Zeichen gegen den Terror gesetzt.

Auch in Luxemburg versammeln sich am 24. März rund 200 Bürger, darunter Premierminister Xavier Bettel und das erbgroßherzogliche Paar, um mit einer Schweigeminute vor der belgischen Botschaft den Opfern zu gedenken. Während mehrere europäische Länder die nationale Sicherheitsstufe erhöhen, sieht die Luxemburger Regierung von einer solchen Maßnahme ab. Es gebe laut Premier Bettel keine Hinweise auf geplante Attentate im Großherzogtum.

Flüchtlingspakt mit der Türkei

18.03. Der EU-Gipfel hat nach zweitägigem Ringen den Flüchtlingspakt mit der Türkei gebilligt. Die Staats- und Regierungschefs stellen sich im Grundsatz hinter den Kompromiss, den Gipfelchef Tusk nach Vorgesprächen mit dem türkischen Regierungschef Davutoglu präsentiert hatte. In Griechenland ankommende Migranten sollen an in die Türkei zurückgeschickt werden können. Die EU spricht von irregulären Migranten – de facto sind das aber fast alle an den griechischen Ägäis-Inseln ankommenden Menschen, so Diplomaten. Es solle keine Massenabschiebungen geben. Der Pakt sieht vor, dass für jeden syrischen Flüchtling, den die Türkei zurücknimmt, ein anderer Syrer aus dem Land auf legalem Wege in die EU kommen kann. Menschenrechtler äußerten heftige Bedenken.



Historischer Besuch

20.03. Als erster US-Präsident seit der Revolution von 1959 ist Barack Obama im sozialistischen Kuba eingetroffen. Obama landete am 20. März in Havanna, wo er mit Staatschef Raúl Castro über eine Vertiefung des Annäherungsprozesses der langjährigen Erzfeinde sprechen will. Ende 2014 hatten Obama und Castro ein Ende der Eiszeit vereinbart, die diplomatischen Beziehungen wurden 2015 wieder aufgenommen, das US-Handelsembargo gelockert, etwa im Finanzbereich und für direkte Fährverbindungen.



Historischer Händedruck zwischen US-Präsident Barack Obama und Kubas Präsident Raul Castro.

Foto: AFP

Tod einer Stararchitektin

31.03. Die irakisch-britische Stararchitektin Zaha Hadid (65) ist völlig überraschend gestorben. Sie erliegt in Miami (USA) einem Herzinfarkt. Hadid zählte zu den weltweit erfolgreichsten Architekten – wegen der Formen ihrer Gebäude wurde sie auch „Königin der Kurven“ genannt.