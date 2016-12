"The Greatest" ist tot

03.06. Der berühmteste Boxer der Sport-Geschichte, Muhammad Ali, verliert seinen wichtigsten Kampf im Alter von 74 Jahren. Ali stirbt in einem Krankenhaus bei Phoenix. Der dreimalige Schwergewichtsweltmeister wurde zuvor wegen Atemproblemen eingeliefert. Der an Parkinson leidende Ali hatte seine Karriere im Jahr 1981 beendet. In den vergangenen Jahren war er wegen gesundheitlicher Beschwerden mehrfach im Krankenhaus behandelt worden. Ali gewann 1960 Olympisches Gold. Damals hieß er noch Cassius Clay. Erst fünf Jahre später, als er zum Islam übertrat, nahm er den Namen Muhammad Ali an.

Die Boxlegende Muhammad Ali litt jahrelang an Parkinson.

Foto: Reuters

„Wir wollen das, was uns zusteht"

04.01. Bei einer Großdemonstration mit über 6 000 Menschen lassen Pfleger, Erzieher und Krankenschwestern ihrem Unmut auf den Straßen der Hauptstadt freien Lauf. Sie marschieren vom Campus Geesseknäppchen bis zum Rousegärtchen im Bahnhofsviertel und legen den Verkehr rund um den Autobahneingang in Richtung Esch/Alzette lahm. „Wir wollen das, was uns zusteht. Wir wollen Respekt und Anerkennung für unsere Arbeit“, heißt es. „Wir haben dafür studiert, aber unsere Diplome werden nicht entsprechend honoriert“, bedauern zwei Erzieher.

Land unter im Süden

07.06. Heftige Niederschläge sorgen vor allem im Süden Luxemburgs für teils chaotische Zustände. Nach sintflutartigen Regengüssen ist sogar die Autobahn A13 überschwemmt und nicht mehr passierbar. Zwischen Niederkorn und Bascharage gibt es zeitweise kein Durchkommen mehr. Videos auf den sozialen Netzwerken zeigen, mit welch beeindruckender Kraft sich das Wasser seinen Weg in Garagen und Keller sucht. Die Einsatzkräfte müssen rund 250 Mal ausrücken.

Alarm wegen giftigen Schrotts

13.06. Eine Ladung mit Waffenschrott sorgt am Differdinger Werk von ArcelorMittal für einen Großeinsatz. Drei Arbeiter erleiden Reizungen durch chemische Gefahrenstoffe, 21 verspüren leichtere Symptome. Laut Innenminister Dan Kersch enthält die Lieferung im Eisenbahnwaggon auch Waffenschrott – Artilleriegranaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, wie sich herausstellt. Der Metallschrott kam von einer Recyclingfirma aus Deutschland. Gegen 13 Uhr gibt es Entwarnung. Die Schulkinder aus Differdingen, die ihre Schulgebäude verlassen mussten, sowie der Aufruf an die Einwohner aus Differdingen, Niederkorn und Oberkorn, ihre Fenster geschlossen zu halten, wird aufgehoben.

Mehrheit der Briten für "Brexit"

23.06. Nach über 40 Jahren wollen die Briten als erstes Land überhaupt die Europäische Union verlassen. Eine Mehrheit von rund 52 Prozent der Stimmen spricht sich für den „Brexit“ aus. Die EU mit bisher 28 Staaten wird damit in die schwerste Krise ihrer Geschichte gestürzt. Aktien britischer Unternehmen stürzen ab, das Pfund Sterling erreicht den tiefsten Stand seit 1985. Politische Kräfte in Nordirland und in Schottland machten sich noch vor Bekanntwerden des Ergebnisses für eine Abspaltung von Großbritannien und den Verbleib in der EU stark. Die Wahlbeteiligung beim Referendum liegt bei 72,2 Prozent.