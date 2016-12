Portugal schafft die Überraschung

10.07. Ohne seinen verletzten Star Cristiano Ronaldo sichert sich Portugal den ersten Titel als Fußball-Europameister. Ersatzspieler Eder erzielt in der 109.' den Treffer zum 1:0 nach Verlängerung gegen Turniergastgeber Frankreich. Ronaldo verletzte sich im Stade de France von Saint-Denis bereits nach wenigen Minuten bei einem Foul von Payet am linken Knie und wird deshalb Mitte der ersten Halbzeit ausgewechselt. Nach der 0:1-Finalniederlage 2004 gegen Griechenland gewinnen die Portugiesen ihren ersten internationalen Titel. Frankreich verpasst den dritten EM-Erfolg nach 1984 und 2000 und musste sich erstmals in einem Heimfinale geschlagen geben.

Frankreich erneut im Visier der Islamisten

14.07. Erneut ist Frankreich die Zielscheibe von islamistischen Terror. Bei einem Anschlag am Nationalfeiertag werden in Nice 84 Menschen getötet. Etliche weitere werden verletzt, als ein Lastwagen am Abend auf einer Strecke von 2 km durch eine feiernde Menschenmenge auf der berühmten Uferstraße Promenade des Anglais rast. Medienberichten zufolge bricht Panik aus. Polizisten erschießen den Fahrer. Es handelt sich um einen 31 Jahre alten Franzosen tunesischer Herkunft, der in Nice gewohnt hat. Seine Papiere werden im Lastwagen gefunden.

Gescheiterter Putschversuch

15.07. Ein Putschversuch in der Türkei ist gescheitert. 265 Menschen sind ums Leben gekommen, mehr als 1 000 werden verletzt. Ziel der Putschisten war es, die verfassungsmäßige Ordnung, die Demokratie und die Menschenrechte wiederherzustellen. Der Staatsapparat von Präsident Recep Tayyip Erdogan geht anschließend massiv gegen mutmaßliche Unterstützer vor. Erdogan berät mit der Opposition über eine mögliche Wiedereinführung der Todesstrafe. Fast 50 000 türkische Reisepässe werden für ungültig erklärt. Zehntausende Staatsbedienstete werden suspendiert, mehr als 8 500 Menschen festgenommen.

Deutschland in Schockstarre

22.07. Drei Gewalttaten versetzen Deutschland im Juli in Schockstarre. Am 22. Juli erschießt ein 18-jähriger Amokläufer in München neun Menschen und richtet sich anschließend selbst. Der Täter soll unter „sozialen Phobien“ und Depressionen gelitten haben. Am 24. Juli kommt es in Ansbach zum ersten Selbstmordanschlag in Deutschland. Vor dem Eingang zu einem Musikfestival sprengt sich ein 27-jähriger Syrer in die Luft. 15 Menschen werden verletzt. Der Mann soll Mitglied der Terrormiliz IS gewesen sein. Ein Bekennervideo wird ebenfalls gefunden. Bereits am 18. Juli greift ein Jugendlicher aus Afghanistan mit Axt und Messer Fahrgäste in einem Zug bei Würzburg an. Vier Menschen werden schwer verletzt, die Polizei tötet den Angreifer. Der IS beansprucht die Tat für sich.

„Et wor wéi éen Tsunami“

22.07. Sintflutartige Regenfälle sorgen vor allem im Ernztal für eine Katastrophe, wie es sie in Luxemburg wohl seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. „Et wor wéi éen Tsunami“, meint eine auch am Folgetag noch geschockte Einwohnerin aus Ermsdorf. Das Ganze hätte knapp über 20 Minuten gedauert, dann habe das Wasser an vielen Stellen des Ortes rund 1,70 Meter hoch gestanden. 17 Autos werden von den Fluten teilweise bis 300 Meter weit mitgerissen. Ähnlich ist es auch in Fels. „Vor Ort bot sich unseren Helfern ein Bild der Verwüstung. In einige Bereiche konnten wir nur mit Hilfe von Baggern und Schneepflügen vordringen, die zuvor die Straßen geräumt haben“, beschreibt das „Centre d'incendie et de secours Junglinster“ die dramatische Situation auf seiner Facebookseite. Wie durch ein Wunder kommt niemand ums Leben.