Trauer um David Bowie

11.01. Der Rockmusiker David Bowie ist tot. Auf seiner Facebook-Seite wird am 11. Januar ein Statement veröffentlicht, in dem es heißt: „David Bowie ist heute friedlich gestorben, umgeben von seiner Familie nach einem tapferen 18 Monate langen Kampf mit dem Krebs.“ David Bowie gehörte zu den größten und einflussreichsten Musikern der vergangenen Jahrzehnte. Der Brite hatte erst eine Woche zuvor ein neues Album herausgebracht: „Blackstar“ erschien an Bowies 69. Geburtstag. Im Laufe seiner Karriere hatte er sich immer wieder komplett neu erfunden. Sein erfolgreiches Alter Ego Ziggy Stardust gab er bereits in den 70er Jahren auf.



Ein Fan trauert um David Bowie

Foto: AFP

Ende des Atomstreits mit Iran

17.01. In einem historischen Schritt haben die internationale Gemeinschaft und der Iran ihren Streit um das Atomprogramm Teherans beigelegt. Die EU und die USA heben ihre Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen die Islamische Republik auf. Damit kann Teheran unter anderem wieder Öl und Gas in die EU exportieren und erhält wieder Zugang zum internationalen Finanzmarkt. Andererseits dürfen Firmen aus dem Westen wieder mit der Islamischen Republik Geschäfte machen.



Haftstrafe im Prozess um getötete Polizistin

20.01. Zu einer Haftstrafe von vier Jahren, davon 24 Monate auf Bewährung, verurteilt die 13. Strafkammer den 36-jährigen Mann aus Schouweiler, der sieben Monaten zuvor eine Polizistin angefahren und getötet hatte. Zudem erteilt das Gericht dem Mann ein Fahrverbot von 90 Monaten und er muss eine Geldstrafe von 2 000 Euro bezahlen. Dazu muss er der Familie des Opfers einen Schadenersatz von über 300 000 Euro bezahlen. Den beiden Kindern der getöteten Polizistin wurden jeweils 50 000 Euro zugesprochen.

Disziplinarstrafen gegen Lehrerinnen

27.01. Im Rahmen des School-Leaks-Skandals im Grundschulwesen werden gegen vier Sekundarschullehrerinnen Disziplinarstrafen verhängt. Drei von ihnen werden vom Dienst suspendiert. Für die Lehrerinnen und den Ehemann einer der Lehrerinnen hat die Affäre aber auch juristische Konsequenzen. Das Ministerium hat eine Klage wegen Verstoßes gegen das Berufsgeheimnis und wegen unerlaubtem Verteilen von Informationen eingereicht.

Ein neuer Stern am deutschen Tennis-Himmel

30.01. Deutschland hat einen neuen Stern am Tennis-Himmel. Angelique Kerber gewinnt die Australian Open in Melbourne. Im Finale besiegt die 28-Jährige Turnierfavoritin Serena Williams mit 6:4, 3:6, 6:4. Kerber ist seit Steffi Graf 1994 die erste deutsche Siegerin in Melbourne.