Luxemburg will hoch hinaus

03.02. Luxemburg will zu einem „Drehkreuz bei der Förderung und Nutzung von Ressourcen aus dem All“ werden. Aus diesem Grund lanciert Wirtschaftsminister Etienne Schneider die Initiative „spaceresources.lu“. Mithilfe dieses Projekts soll die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, um eine neue Weltraumindustrie zu fördern. Das Großherzogtum ist das erste Land in Europa, das seine Absicht zur Festlegung eines solchen Rahmens bekannt gibt, der die Rechte auf Ressourcen, wie etwa seltene Mineralien von Asteroiden, absichert, die von privaten Unternehmen im Weltraum abgebaut werden.

Foto: dragonfly

Ein Grammy für das Großherzogtum

16.02. Die afrikanische Sängerin Angélique Kidjo hat für ihre Aufnahme mit dem Orchestre philharmonique de Luxembourg unter der Leitung von Gast Waltzing einen Grammy erhalten. Der wichtigste Musikpreis der Welt in der Kategorie „Best World Music Album“ geht an das Album „Angélique Kidjo Sings with the Orchestre Philharmonique du Luxembourg“. Groß ist der Stolz beim OPL und dem Luxemburger Musiker Gast Waltzing, der die Songs arrangiert hatte.

Jungels triumphiert im Oman

16.02. Der Luxemburger Radprofi Bob Jungels gewinnt die erste Etappe der Tour of Oman über 145,5 km vom Oman Exhibition Center nach Al Bustan in 3.37'33''. Es ist Jungels' erster Sieg in den Farben seines neuen Teams Etixx-Quick-Step. Zwei Kilometer vor dem Etappenziel in Al Bustan attackiert der 23-jährige Luxemburger aus der 18-köpfigen Führungsgruppe um Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Dan Martin, Greg Van Avermaet und Tom Dumoulin heraus und hält seinen Vorsprung bis zur Ziellinie aufrecht.

Teilräumung des „Dschungel von Calais“

29.02. Unter starkem Polizeischutz beginnt im nordfranzösischen Calais die umstrittene Räumung des Flüchtlingslagers. Provisorische Unterkünfte, Baracken und Zelte der Migranten werden mit Hilfe von Bulldozern und Einsatzkräften eingerissen. Flüchtlinge und Hilfsorganisationen protestieren gegen die Aktion. Migranten setzen mehrere Zelte und provisorische Bauten in Brand. Die Einsatzkräfte gehen Berichten zufolge auch mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Protestierende vor.

Flüchtlinge und Hilfsorganisationen protestieren gegen die Aktion in Calais.

Foto: AFP

29.02. Die Regierung stellt in Schloss Senningen ihre Pläne für eine Steuerreform vor. Es handele sich um eine sozial gerechte Reform, aus der die Bürger, die Familien und die Betriebe Nutzen ziehen würden, sagt Premierminister Xavier Bettel. Die Reform fußt auf vier Prinzipien: die finanzielle Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Selektivität und Wettbewerbsfähigkeit. Fünf Maßnahmen betreffen den Wohnungsbau. Unter anderem wird die Steuertabelle völlig neu gestaffelt.