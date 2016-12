Kripochef wirft das Handtuch

01.08. Der Direktor der „Police judiciaire“, Jeff Neuens, reicht überraschend seinen Rücktritt ein. Wie Etienne Schneider, Minister für innere Sicherheit, erklärt habe sich Neuens gegenüber der Regierung und der Polizei-Generaldirektion nicht loyal verhalten. Er habe versucht, über die Gewerkschaft Einfluss auf die Polizeireform zu nehmen, so Schneider. Schneider bedauert, dass Neuens nicht das Gespräch mit ihm oder mit der Generaldirektion der Polizei gesucht habe. Des Weiteren wirft der Minister Neuens vor, sich über die Gewaltentrennung hinweg gesetzt zu haben, indem er über Generalstaatsanwältin Martine Solovieff versucht habe, die Reform zu beeinflussen.

Höhen und Tiefen in Rio

05.08. Höhen und Tiefen kennen die zehn Luxemburger Sportler, die an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teilnehmen. Die Bilanz von COSL-Präsident André Hoffmann Bilanz fällt aber positiv aus: „Zwar blieben die Topresultate aus, doch vor einigen Jahren hätten wir beispielsweise nicht einmal daran gedacht in verschiedenen Sportarten so lange mitzumischen. Das zeigt uns, dass sich unsere Arbeit lohnt.“ Die größten Medaillenhoffnungen gab es bei Gilles Muller. Der Luxemburger konnte sich unter anderem gegen Jo-Wilfried Tsonga behaupten und musste erst in Runde drei die Überlegenheit vom Spanier Roberto Bautista Agut anerkennen.



Syfel: Reformieren statt abschaffen

06.08. Der Dachverband der Kirchenfabriken (Syfel) lehnt den Gesetzentwurf zum geplanten Kirchenfonds kategorisch ab. Anstatt die 285 Kirchenfabriken abzuschaffen, sollte man sie reformieren. Innenminister Dan Kersch wirft der Syfel-Vizepräsident Marc Linden mangelnde Dialogbereitschaft vor. „Dass der Minister behauptet, Leute, die sich in der Vergangenheit nie geäußert hätten, würden sich jetzt plötzlich zu Wort melden, ist einfach eine Frechheit“, so Linden. Linden hält den Entwurf zudem für verfassungswidrig.

Funchal in Flammen

10.08. Bei äußerst schweren Waldbränden auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira kommen drei Menschen ums Leben gekommen, rund 1 000, darunter zahlreiche Touristen, müssen fluchtartig ihre Behausungen verlassen. Die Flammen erreichten am 10. August die Hauptstadt Funchal. Die Stadtverwaltung ruft den Notstand aus. Dutzende Häuser und ein Hotel brennen nieder. Auch das portugiesische Festland ist von zahlreichen Waldbränden betroffen, vor allem im Norden Portugals herrschen hohe Temperaturen. Landesweit kämpfen rund 3 000 Feuerwehrleute sowie mehrere Hundertschaften des Militärs gegen die Brandherde.

Erdbeben erschüttert Italien

24.08. Ein Erdbeben der Stärke von mehr als sechs auf der Richter-Skala macht mehrere Orte in Mittelitalien dem Erdboden gleich. Auch am Folgetag gibt es immer noch zahlreiche Nachbeben. Die Zahl der Todesopfer steigt in den folgenden Tagen auf 290. 2500 Menschen sind obdachlos. Fast 400 Menschen werden in Krankenhäusern behandelt. 230 Menschen sterben in Amatrice, elf in Accumoli und 49 in Arquato. Bei dem verheerenden Erdbeben in L'Aquila 2009 waren 309 Menschen getötet worden. Das neue Erdbeben hat die gesamte Region zwischen Umbrien, Latium und den Marken erschüttert und ist auch in Rom und an der Adria-Küste zu spüren.