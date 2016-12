Die „Panama Papers“

03.04. Hunderte Journalisten aus fast 80 Ländern haben Finanzgeschäfte über Briefkastenfirmen in Panama und in anderen Steueroasen recherchiert. Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und der Sportwelt geraten in Erklärungsnot. Spitzenpolitiker, Sportstars und Kriminelle sind nach Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ und anderer Medien in Geschäfte mit Briefkastenfirmen in mehreren Steueroasen verwickelt. Ein enormes Datenleck bei der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca hat die Geschäfte von 215 000 Briefkastenfirmen offen gelegt.

Foto: Chris Karaba

„Gentleman ohne Allüren“

16.04. Der ehemalige Luxemburger Fußballprofi Louis Pilot stirbt im Alter von 75 Jahren. Herzprobleme machten dem früheren defensiven Mittelfeldspieler seit Jahren zu schaffen. Pilot gilt als einer der besten Fußballer Luxemburgs. FLF-Präsident Paul Philipp erinnert sich an einen „guten Freund, aber auch einen großen Spieler. Er war ein Gentleman und hatte trotz seines Erfolgs keinerlei Starallüren. Er war ein sehr engagierter Mensch, sehr umgänglich und hatte zudem immer ein offenes Ohr für seine Mitmenschen“.

Die Affäre Bettel-Kemmer

19.04. Rund zwei Stunden beschäftigen sich die Abgeordneten am 19. April in einer Fragestunde mit der sogenannten Affäre Bettel-Kemmer. Premier Xavier Bettel muss sich rechtfertigen für ein Gespräch, das er im Dezember 2012 mit dem Ex-Geheimdienstagenten André Kemmer in seiner Privat-Wohnung geführt hatte. Auf dem Höhepunkt der Geheimdienstaffäre hatte Bettel als damaliger Oppositionspolitiker und Vizepräsident des parlamentarischen Untersuchungsausschusses Kemmer bei sich zu Hause zu einer Unterredung getroffen.

Foto: Pierre Matgé

Trauer um Prince

21.04. Trauer und Bestürzung nach dem Tod von Prince: Der amerikanische Popmusiker stirbt überraschend im Alter von 57 Jahren. Prince war ein Superstar in de 80er und 90er Jahren, als er mit tanzbarem Funk und extravaganten Kostümen ins Rampenlicht trat. Sein Name wurde in einem Atemzug mit Madonna und Michael Jackson genannt. Berühmt wurde sein Album „Purple Rain“ und dem gleichnamigen Welthit. Mit seinem einzigartigen Stil galt Prince als einer der vielseitigsten und wandlungsfähigsten Künstler seiner Zeit.

Whistleblower vor Gericht

26.04. Der französische Journalist Edouard Perrin und die beiden französischen Ex-Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) Antoine Deltour und Raphaël Halet, stehen in Luxemburg im sogenannten LuxLeaks-Prozess vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, rund 28 000 Seiten Dokumente über Steuerdeals von 340 Firmen öffentlich gemacht zu haben. Rund 30 Aktivisten versammelten sich vor dem Beginn des Prozesses vor dem Gerichtsgebäude von Luxemburg-Stadt, um ihre Solidarität mit den Angeklagten auszudrücken.