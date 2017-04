(dpa) - Nach Ansicht der Tochter und Beraterin von US-Präsident Donald Trump, Ivanka Trump, liegt das Potenzial von Frauen in der Weltwirtschaft weitgehend brach.

„In den Industriestaaten hinken wir zwar nicht so stark hinterher wie in den Entwicklungsländern, aber es liegt nach wie vor noch viel Arbeit vor uns“, sagte Trump am Mittwoch während ihres Deutschlandbesuchs im ZDF-Morgenmagazin. Darum sei es so wichtig, dass man sich zum Gedankenaustausch treffe und über Erfolgsmodelle spreche.

Am Dienstag hatte die „First Daughter“ unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und der niederländischen Königin Máxima in Berlin am „Women20 Summit“ teilgenommen - einem internationalen Gipfel zur Stärkung von Frauen.



„Ich denke, man muss die ganz spezifischen Hindernisse für Frauen beim Zugang von Märkten, Kapital und Netzwerken angehen“, sagte Trump.

Die 35 Jahre alte Beraterin des US-Präsidenten kritisierte, dass der Anteil von Frauen in Natur- und Ingenieurwissenschaften zu wünschen übrig lasse.

Die Bundeskanzlerin sei ein tolles Beispiel für Frauen in der Wissenschaft. „Und natürlich auch für Frauen auf höchster politischer Ebene“, lobte Trump. Merkel sei in vielerlei Hinsicht eine Vorreiterin. „Sie war sehr liebenswürdig und herzlich“, sagte Trump über das Treffen der beiden.