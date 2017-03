(NW) - Die 1978 gegründete Vereinigung „Ateliers du Tricentenaire“ bietet Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, mit ihrer Arbeit am gesellschaftlichen Leben mitzuwirken.



Einen Eindruck von den Tätigkeiten in der Chocolaterie, in der Schokolade aus fair gehandelten Produkten produziert wird, der Druckerei sowie von den verschiedenen anderen Dienstleistungen und Weiterbildungseinrichtungen gewann die sichtlich interessierte Großherzogin Maria Teresa gestern bei ihrem Besuch in den Werkstätten in Bissen.