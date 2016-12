(Cl.F.) - Über ein Dutzend Personen wurden am Freitag bei einem Brand in einem Vier-Sterne-Hotel im Wintersportort Arosa in den Schweizer Alpen verletzt, zwei davon schwer. Der örtlichen Polizei zufolge war das Feuer gegen 16 Uhr auf einer der unteren Etagen ausgebrochen, hatte dann aber rasch auf die anderen Stockwerke übergegriffen.

Löscharbeiten dauern an



Noch am späten Abend brannte das Posthotel Holiday Villa lichterloh. Berichten von Schweizer Medien zufolge sind über 100 Feuerwehrleute aus dem Kanton Graubünden im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalten sich weiterhin schwierig. Mehrere Autos, die vor dem Hotel abgestellt waren, fielen den Flammen zum Opfer.



Das Hotel wurde evakuiert, die etwa 150 Gäste wurden in anderen Hotels untergebracht.



Auf der Facebook-Seite "We love Arosa" wurde an Einwohner und Touristen appelliert, Kleiderspenden für die Brandopfer und die evakuierten Gäste zum "Arosa Tourismus" zu bringen.

Arosa ist auch bei den Luxemburgern ein beliebter Wintersportort. Ob sich unter den evakuierten Gästen, oder gar unter den Opfern Touristen aus dem Großherzogtum befinden, war bis dato nicht in Erfahrung zu bringen.