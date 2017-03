(TJ) - Ab der Porta Nigra sind es rund zehn Stunden von Trier bis nach Luxemburg. Vorausgesetzt, man will die "Reise" ohne Sprit - also per pedes - hinter sich bringen. Dass man dabei viel mehr interessanten Menschen und Orten begegnet, als wenn man die knapp 50 Kilometer hinter dem Steuer auf der Autobahn abspult, versteht sich von selbst. SWR-Reporter Jens Hübschen hat sich an einem verregneten Tag auf den Weg gemacht und so manches Kleinod entdeckt.

Dabei gehören die Säule von Igel oder die "Spatz" in Wasserbillig noch zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Ein begeisterter Fischer namens Jos Scheuer vergleicht die Charakter der Deutschen mit den Luxemburgern, in Grevenmacher skizziert eine Kennerin der lokalen Begebenheiten - Monique Hermes - den typischen "Maacher". Haben Sie schon mal einen Blick hinter die Kulissen von Schloss Senningen geworfen? Hübschen durfte hinein, ebenso wie in das beliebte Lokal "Waldhaff". In der Hauptstadt angekommen, flaniert er zwischen den bekannten Sehenswürdigkeiten, verfolgt am Palais eine Wachablösung und lässt sich in einem feinen "Schokoladenhaus" kulinarisch verwöhnen. Die Reportage ist einerseits originell, andererseits liebevoll gemacht. 45 Minuten Unterhaltung, so wie man sie sich wünscht, eben.