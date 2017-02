Interview: Inna Ganschow



Die gebürtige Düsseldorferin Nicole Nau, die zwei argentinische Briefmarken schmückt, lebt seit über dreißig Jahren in der Heimat des Tangos. Zusammen mit ihrem Bühnen- und Lebenspartner Luis Pereyra tritt sie bis zu 300 Mal im Jahr auf. Am 17. Februar ist sie mit ihrer Show „VIDA! Argentino“ zu Gast im Trifolion in Echternach.

Nicole Nau, was erwartet die Zuschauer bei Ihrer neuen Show?

Das Ziel unserer Produktion ist, den Tango als urbane Folklore Argentiniens zu präsentieren. Dabei unterscheiden wir nicht zwischen Tänzern und Musikern, Solisten und Company Dancers, Dirigent und Orchester. Die Rollen wechseln mehrmals im Laufe der Show. Der künstlerische Leiter Luis Pereyra hat einige Musikstücke komponiert und der musikalische Leiter Mathias Rubino hat sowohl Tangomusik der vergangenen Jahre arrangiert als auch eigene Kompositionen für die Show kreiert, so dass auch zeitgenössische Klänge in die Musik einfließen. Die Show ist wie ein Lebewesen, das sich permanent verwandelt. Es hat die Energie eines Rockkonzerts, die Unterhaltsamkeit eines Musicals und die Klasse einer Oper.

Macht es einen Unterschied, ob Sie im Ausland oder in Argentinien tanzen? Wie reagiert das Publikum?

Die Argentinier erkennen in dieser Show eher sich selbst. Aber dem jungen Publikum in Argentinien ist Tango in seiner ursprünglichen und puren Form genauso fremd wie der Jugend weltweit. Beim Publikum merkt man eher den Unterschied zwischen Großstadt und Provinz. Natürlich verstehen die Menschen in Buenos Aires die Texte eher als das Publikum im Ausland, aber die Gefühle der Musik und des Tanzes kann man auch nonverbal verstehen. Bei einer Show in Deutschland, wo Luis einen einsamen Mann und ich seinen Schatten darstellen, haben die Zuschauer geweint, weil es auch ohne Worte ergreifend ist.

Tango ist stark mit Klischees behaftet. Was ist an Tango wahr und was ist bei diesem Tanz gespielt? Ist es nicht eine kostümierte Inszenierung des argentinischen Auswanderermilieus um die Jahrhundertwende?

Das Milieu der Immigranten, das aus vom Land vertriebenen Bauern, Soldaten und Afrikanern plus Emigranten aus Europa bestand, gibt es nicht mehr. Viele, die später Tango Argentino tanzten, wollten sich als Auswander aus Paris darstellen und ihre afrikanische Wurzeln verschweigen. So multiplizierte sich das Klischee mit dem edlen leidenden Gesichtsausdruck eines Europäers, der als authentisch gelten sollte. Luis macht das nicht mit. Er tanzt und bringt Tango weiterhin als Original auf die Bühne, mit der gelenkigen schwarzen Flexibilität und ohne Klischee: Der Mann führt und die Frau interpretiert die Führung. Sie folgt nicht, denn das hatte sie damals nicht nötig. Bei Luis entsteht Tango immer wieder neu, er ist nicht nachgespielt und nicht imitiert. Der männliche Kern des Führenden und Verantwortungsbewussten ist für ihn absolut natürlich. Er geht den Tanz nicht intellektuell, sondern intuitiv an. Tango duldet keine Analyse.

Eine Anerkennung Ihrer Arbeit besteht darin, dass Sie vor einigen Jahren auf zwei Briefmarken verewigt wurden. Gibt es etwas, wonach man in der Tango-Szene noch streben kann?

Als die erste Briefmarke herauskam, war das für die lokalen Künstler ein Schlag ins Gesicht. Ich hatte es ohnehin nicht leicht, mich als Ausländerin in dieser Szene durchzusetzen. Aber inzwischen leben 14 argentinische Familien von unserer Produktion. Von unserer ehemaligen Tangoshow „Café de los Angelitos“, die sieben Tage die Woche lief, lebten über 50 Familien, und zwar drei Jahre lang. Ich strebe als Tänzerin außerdem danach, jeden Tag besser zu werden, nach einem Schritt einen besseren zu machen. Ich wünsche mir, die wahre Kultur Argentiniens in die letzte Ecke der Welt zu bringen, so dass dieses Stück Kultur nicht ausstirbt. Ich möchte, dass das Publikum das empfindet, was ich visuell und auditiv im Kopf habe. Es ist mir wichtig, dass das Publikum unsere Kultur wahrnimmt, denn Kunst braucht einen Betrachter. Unsere Show kommt aus den tiefen Wurzeln Argentiniens und gibt den Menschen das Gefühl, auf einer Reise zu sein. Es geht keiner nach Hause, der von der Freude, Lebendigkeit und den vielen Gefühlen nicht berührt war.