(dpa) - Zehn Polizisten haben in Deutschland in einem Haus einen Einbrecher gesucht und einen Waschbären gefangen. Ein 29-jähriger Bewohner hatte am Dienstagabend bei seiner Heimkehr ein verwüstetes Wohnzimmer vorgefunden und verdächtige Geräusche gehört, berichtete die Polizei am Mittwoch in Kassel (Hessen).

Er brachte sich in Sicherheit und wählte den Notruf. Die Beamten umstellten das Haus, fanden aber keinen Verdächtigen im Inneren.

Beim Durchsuchen fanden sie schließlich im Keller den Waschbären. Das erschöpfte Tier ließ sich fast widerstandslos fangen. Man habe den tierischen Störenfried später wieder auf freien Fuß setzen müssen, teilte ein Sprecher mit. „Er war zuvor nur wegen Durchwühlens von Mülltonnen, aber bislang noch nicht wegen Einbruchs in Erscheinung getreten.“