(tom/AFP) Harrison Ford hat man schon oft in diversen Cockpits und Fluggeräten bewundern dürfen - ob als mutiger Archäologe in den "Indiana Jones"-Filmen, als Weltraum-Haudrauf Han Solo in der "Star Wars"-Saga oder als Präsident James Marshall in "Air Force One". Und auch privat ist die Luft das Element des 74-jährigen Hollywood-Veteranen: Ford besitzt den Pilotenschein für Flugzeuge, Wasserflugzeuge und Hubschrauber und gilt als leidenschaftlicher Flieger mit über 5200 Flugstunden. Zudem sammelt er historische Flugzeuge.



Am Dienstag wäre das, was in seinen Filmen immer souverän aussieht, allerdings fast schief gegangen: Ford hätte auf einem Flughafen in Kalifornien beinahe eine schwerwiegende Kollision ausgelöst.



Mit Landeerlaubnis auf die falsche Bahn geraten



Wie der Fernsehsender NBC berichtet, habe Ford im Landeanflug auf den John Wayne Airport in Orange County Landeerlaubnis erbeten und erhalten. Dann verwechselte er aber offenbar seine Landebahn mit der danebenliegenden Rollbahn, auf der eine Boeing 737 der American Airlines mit 116 Personen an Bord stand.



Im aufgezeichneten Funkverkehr mit dem Tower gab Jones seiner Verwunderung wie folgt Ausdruck: "Sollte dieses Passagierflugzeug da unter mir sein?"

Die US-Luftfahrtbehörde FAA bestätigte zwar den Vorfall und eine Untersuchung der Ursachen, wollte aber - den Standards folgend - keine Namen nennen. Die für einen solchen Vorfall vorgesehenen Sanktionen könnten bis zum Entzug der Pilotenlizenz reichen, so die FAA.

Es ist nicht Fords erster Zwischenfall. Vor zwei Jahren brach er sich den Arm und erlitt leichte Kopfverletzungen als das von ihm gesteuerte historische Flugzeug aus dem zweiten Weltkrieg über einem Golfplatz in Santa Monica abstürzte.

Fords Management wollte den Vorfall nicht kommentieren.