TROMPETEN-TRUMP: Auf der Homepage http://trumpdonald.org/ können Nutzer dem neuen US-Präsidenten kräftig den Marsch blasen. Per Maus lässt sich eine digitale Trompete rund um Trumps Kopf ziehen, die bläst ihm dann die Föhnfrisur in alle Richtungen.

MOTTE ALS NAMENSVETTER: „Neopalpa donaldtrumpi“ nannte der kanadische Insektenforscher Vazrick Nazari seine neu entdeckte Mottenart. Gelblich-weiße Schuppen auf dem Kopf der Motte erinnerten den Biologen an Trumps Frisur, stand vor kurzem im Magazin „ZooKeys“. Bereits vor ein paar Jahren wurde eine stark behaarte Schmetterlings-Raupe im Netz als „Donald Trump caterpillar“ oder auch „Trumpapillar“, also als „Donald-Trump-Raupe“ berühmt.



Diese Mottenart benannte ein Wissenschaftler nach Donald Trump

Foto: LW-Archiv

PERÜCKEN-APP: Wer mal sehen will, wie er selbst als Trump aussehen würde, sollte die Seite http://www.trumpshair.com/ besuchen. Dort können Nutzer zunächst ein Porträtfoto von sich hochladen - und sich dann eine digitale Perücke aufsetzen. Ein Bild für die Ewigkeit.



Auf tr4umpshair.com können Sie ihr Gesicht mit der Frisur des 45. US-Präsidenten kombinieren.

Screenshot

WUSCHEL-ATTACKE: Talkshow-Gastgeber Jimmy Fallon zerzauste Trump im Wahlkampf öffentlich die Mähne. Er fragte den Republikaner in seiner Show, ob er mit Trump etwas Albernes anstellen dürfe, bevor dieser womöglich Präsident werde. Trump zögerte kurz, ließ Fallon dann aber auf seine Haare los, die ihm anschließend in alle Richtungen vom Kopf abstanden. Er sah danach aber wenig präsidial aus.



NACHMACHER-BOOM: Auf Twitter versuchten zahlreiche Nutzer mit dem Hashtag #PostATrumpSelfie, Trumps Haartolle zu imitieren. Den Anfang machte Moose Allain im Februar 2016 - er legte sich drei Bananen auf den Kopf. Wischmops, Katzen und Klopapierrollen folgten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.



FRISUR-TWEETS: Nicht nur Donald Trump, auch seine Kopfbedeckung erregt mit Tweets regelmäßig die Gemüter. Ein Frisurfan setzte über einen Scherzaccount unter der Bezeichnung HOTUS („Hair of the United States“, in Anlehnung an den US-Begriff POTUS als „President of the United States“) bereits fast 5000 Tweets ab. So loben Trumps Haare etwa die akkurate Frisur eines Faultiers oder beschweren sich öffentlich, dass der Präsident sie den ganzen Tag unter einem Hut versteckt hielt.